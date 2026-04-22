Ismét az életével játszadozott a focista: a súlyos balesete után gyorshajtáson kapták Michail Antonio

Michail Antonio, a West Ham sztárfocistája úgy tűnik, nem tanult a történtekből: pár hónappal a majdnem halálos kimenetelű balesete után gyorshajtáson kapták. A korábbi Premier League-sztár Lamborghinijét gyorshajtás közben mérték be, amit egy birminghami traffipax rögzített.

Nagy bajban van Michail Antonio

Antonio, aki jelenleg a katari Al-Sailiya csapatában játszik, ma állt volna bíróság elé Birminghamben, ám nem jelent meg. Eredetileg azzal vádolták, hogy a járműve 2025 márciusában 80 km/h-s sebességgel haladt egy 65 km/h-s zónában, a sofőr kilétéről azonban nem adtak ki információt.

Lucy Allen ügyész a bíróságnak elmondta, hogy Antoniónak már hat büntetőpontja van a jogosítványán, így a június 19-i ítélethirdetéskor várhatóan eltiltják a vezetéstől.

Antonio 2024 decemberében Ferrarijával egy fának csapódott, melynek következtében súlyos lábszártörést szenvedett. A jamaicai válogatott játékost a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk, miután 45 percig az autójában rekedt - írja a The Sun.

A hatgyermekes apa erről korábban így nyilatkozott:

Mindig is a sportkocsik és a régi klasszikusok rajongója voltam, de nem hazudok: a sportkocsik nem a legjobb barátaim. Most egy Mercedes kisbuszom van, és a bátyám a sofőröm. Mindenesetre, egyelőre távol tartom magam a sportkocsiktól.