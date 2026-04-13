Teljes az útzár a magyar főúton: brutális erejű baleset történt, mentők a helyszínen

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután karambolozott két személyautó Balatonalmádiban, a Balatonfüredi úton, azaz a 71-es főút belterületi szakaszán, a Haris köznél.

A balatonfűzfői hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az utat - közölte a katasztrófavédelem.