Felcsaptak a lángok: tűz rongálta meg a több száz éves várat

Tűz rongálta meg a 12. századi Runneburg vár egyes részeit a közép-németországi Türingiában - közölte a rendőrség csütörtökön.

A lángok szerda késő este csaptak fel a weißenseei Runneburg egyik saroképületében, közvetlenül egy magas őrtorony mellett. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen a történelmi erődítmény további részeire, noha a kezdeti helyzetet a szél és a szikraeső miatt különösen veszélyesnek ítélték.

A hatóságok tájékoztatása szerint a tűzben senki nem sérült meg. A helyszínt lezárták, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. A károk mértéke egyelőre nem ismert.

A Runneburg várát mintegy 1170 körül építették, és a Türingiai Kastélyok és Kertek Alapítvány szerint a németországi román kori építészet egyik kiemelkedő emléke. Az épületegyüttes különlegessége, hogy jelentős arányban őrizte meg eredeti, késő középkori szerkezeti elemeit. A várat gyakran a wartburgi vár "kistestvéreként" is emlegetik - írja az MTI.