„Azt hittük, meghalt” – Rátörték az ajtót az idős asszonyra, de ő csak le akarta győzni a főgonoszt

A nyugalomba vonult ohiói kisvárosban, Westlake-ben egy pillanat alatt fagyott meg a levegő, amikor befutott a segélyhívás. Egy helyi nő zokogva mesélte a diszpécsernek: attól tart, valami szörnyűség történt az anyjával, és álmában sem gondolta volna, hogy a háttérben egy videójáték áll. A 91 éves asszony ugyanis tagja egy speciális programnak, amely naponta hívja az egyedül élő szépkorúakat, hogy megbizonyosodjanak róla, jól van-e. Ezúttal azonban hiába csöngött a telefon, a vonal túlsó végén csak a baljós csend honolt akkor is, mikor lánya kereste.
A rendőrök szirénázva érkeztek a helyszínre, felkészülve a legrosszabbra. A kamera felvételein jól látszik, ahogy az egyik tiszt óvatosan oson be a garázson keresztül, miközben a központnak jelent: „A kocsi a ház előtt, valami nem stimmel.”
A járőr teli torokból ordította, hogy „Rendőrség!”, miközben benyomult a lakásba, de válasz helyett csak furcsábbnál furcsább pityegéseket hallott a hálószoba felől. Amikor benyitott, nem egy összeesett nénit talált, hanem egy elszánt „gémert”.
Itt vagyunk vele, minden rendben. Éppen videójátékozik a hálószobájában
– jelentette hitetlenkedve a tiszt a rádión.
Kiderült, hogy a mama nem azért nem vette fel a telefont, mert baj érte, hanem mert éppen élete menetében volt: annyira belefeledkezett a játékba, hogy hallani sem akarta a külvilágot, amíg meg nem dönti a saját rekordját.
Bár a rendőrség a néni védelmében nem hozta nyilvánosságra a teljes videót, Jerry Vogel kapitány elárulta, hogy az egész őrs ezen derül – írja a People magazin.
Végül minden jól alakult, és az igazat megvallva, mindenki jót röhögött az ügyön
– nyilatkozta.
Az idős hölgy egyébként cseppet sem bánta a hívatlan látogatókat. Bár a rekorddöntésben megzavarták, hálás volt a rendőröknek, amiért ilyen gyorsan ott teremtek. Azt mondta, legalább most már biztosan tudja: ha tényleg baj van, van kihez fordulnia – de addig is, hagyják őt játszani!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.