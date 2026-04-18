„Azt hittük, meghalt” – Rátörték az ajtót az idős asszonyra, de ő csak le akarta győzni a főgonoszt

A nyugalomba vonult ohiói kisvárosban, Westlake-ben egy pillanat alatt fagyott meg a levegő, amikor befutott a segélyhívás. Egy helyi nő zokogva mesélte a diszpécsernek: attól tart, valami szörnyűség történt az anyjával, és álmában sem gondolta volna, hogy a háttérben egy videójáték áll. A 91 éves asszony ugyanis tagja egy speciális programnak, amely naponta hívja az egyedül élő szépkorúakat, hogy megbizonyosodjanak róla, jól van-e. Ezúttal azonban hiába csöngött a telefon, a vonal túlsó végén csak a baljós csend honolt akkor is, mikor lánya kereste.

A rendőrök szirénázva érkeztek a helyszínre, felkészülve a legrosszabbra. A kamera felvételein jól látszik, ahogy az egyik tiszt óvatosan oson be a garázson keresztül, miközben a központnak jelent: „A kocsi a ház előtt, valami nem stimmel.”

Bűntény helyett videójáték: mindenki jót röhögött az ügyön

A járőr teli torokból ordította, hogy „Rendőrség!”, miközben benyomult a lakásba, de válasz helyett csak furcsábbnál furcsább pityegéseket hallott a hálószoba felől. Amikor benyitott, nem egy összeesett nénit talált, hanem egy elszánt „gémert”.

Itt vagyunk vele, minden rendben. Éppen videójátékozik a hálószobájában

– jelentette hitetlenkedve a tiszt a rádión.

Kiderült, hogy a mama nem azért nem vette fel a telefont, mert baj érte, hanem mert éppen élete menetében volt: annyira belefeledkezett a játékba, hogy hallani sem akarta a külvilágot, amíg meg nem dönti a saját rekordját.

Profi volt a védelem

Bár a rendőrség a néni védelmében nem hozta nyilvánosságra a teljes videót, Jerry Vogel kapitány elárulta, hogy az egész őrs ezen derül – írja a People magazin.

Végül minden jól alakult, és az igazat megvallva, mindenki jót röhögött az ügyön

– nyilatkozta.

Az idős hölgy egyébként cseppet sem bánta a hívatlan látogatókat. Bár a rekorddöntésben megzavarták, hálás volt a rendőröknek, amiért ilyen gyorsan ott teremtek. Azt mondta, legalább most már biztosan tudja: ha tényleg baj van, van kihez fordulnia – de addig is, hagyják őt játszani!