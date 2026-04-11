Döbbenet a „halálhídon”: féknyomok nélkül repült a mélybe az autó, szétszóródott roncsdarabok közt jártunk a tragédia reggelén

Amikor a reggeli órákban a tragédia helyszínre érkeztünk, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésénél, az első, ami feltűnt, a kísérteties csend volt. Hiába kerestük a tipikus, aszfaltra égett fekete féknyomokat, amelyek egy kétségbeesett megállási kísérletről árulkodtak volna – a felüljáró betonján semmi ilyesmit nem láttunk. Úgy tűnik, az események olyan gyorsan pörögtek le, hogy az egyik sofőrnek esélye sem volt a korrigálásra: autója kontrollálhatatlanul vágódott át a szalagkorláton, hogy aztán több métert zuhanva a lenti úttestre csapódjon.
Bár a hatóságok az elsődleges mentést és a roncsok elszállítását már befejezték, a helyszínen korántsem uralkodott rend. Az úttest szélén és a padkák mentén apró, felismerhetetlenségig összetört lámpabura-darabok, hűtőrács-szilánkok és fémes törmelékek hevertek. Ez a hátrahagyott káosz emlékeztetett csak arra a brutális energiára, ami az öt autó ütközésekor felszabadult. A felüljáró korlátján tátongó sérülések némán hirdették: itt szakadt át az élet és a halál közötti vékony határvonal.
A helyszínen gyűjtött információink szerint a dráma két felvonásban zajlott le. A mélybe zuhant kocsi vezetője számára a becsapódás pillanatában megállt az idő, esélye sem volt a túlélésre. Eközben fent, a füstölgő Audi roncsai között egy másik életért folyt a harc. Bár a mentők mindent elkövettek, és a helyszínen még sikerült stabilizálniuk a sofőrt, a sors végül elragadta őt is: a kórházba vezető úton belehalt sérüléseibe.
A reggeli forgalom lassan újra birtokba vette a környéket, de az arra autózók közül sokan lassítottak, és hitetlenkedve nézték a baleset helyszínét. A féknyomok hiánya és a roncsdarabok szóródása arra utal, hogy a tragédia másodpercek alatt, elemi erővel történt. A rendőrség szakértői most próbálják összerakni a darabokat, hogy kiderüljön: miért kellett két embernek meghalnia ezen a fekete szombaton a budapesti betonrengetegben. Felröppentek olyan találgatások is, hogy itt is versenyeztek az autók sofőrjei, de erre majd a rendőrségi vizsgálat lezárultával lesz csak válasz.
