Kutyájának köszönheti az életét András: "Ha ő nincs, nem beszélgetnénk itt, ez biztos!"

Nem akármilyen életmentés zajlott le a minap Sopronban.
Történt ugyanis, hogy egy férfit épp akkor csípett meg egy méh, amikor vezetett. Mindig van nála EpiPen, így azonnal félreállt, hogy beadja a gyógyszert. Erre azonban már nem volt ideje. Allergiás sokkot kapott és összeesett. Szerencséjére a járműben ott volt a bajba jutott hűséges négylábúja. A kutya mindent megtett, hogy kijusson a kocsiból. Addig ügyködött, amíg véletlenül fel nem kapcsolta a fényszórókat. Erre figyelt fel végül két járőr, akik odasiettek. Amikor látták, mekkora a baj, azonnal cselekedtek. Nekik – és persze az ebnek – köszönhetően sikerült megmenteni a férfi életét.
Arra a kérdésre, hogy mi történt volna, ha a kutya nem jelez, a megmentett férfi egyértelmű választ adott:
Nem beszélgetnénk itt, ez biztos
– jelentette ki a Tények kamerái előtt András, aki kétség kívül az életét köszönheti kedvencének, Etelkának. Azt is elárulta: a kutya hőstettéről ő is csak később értesült. A fényjelzésre felfigyelő rendőrök ugyanis meglátták az összeesett, eszméletlen András kezében az injekciót, és azonnal be is adták neki. Ennek köszönhetően amire a mentők kiértek, már magánál volt, stabil állapotban.
