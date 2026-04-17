Rémálom Ózdon: felgyújtotta a pulóverét, majd lefeküdt aludni – hét ember halhatott volna meg

Kis híján számos életet követelt egy öngyilkossági kísérlet Ózdon.

El akarta dobni az életét az ózdi férfi. Végül majdnem másokkal végzett

Fotó: TV2

Félelmetes események zajlottak le a város egyik társasházában. Egy férfi fogta magát, lerészegedett, begyógyszerezte magát, majd felgyújtotta a pulóverét, az ajtóhoz tette, és lefeküdt aludni. Az volt a célja, hogy eldobja az életét, arra azonban nem számított, hogy a tűz pillanatok alatt átterjedt az épületre is. A lakóknak úgy kellett kimenekülniük az épületből, hogy ne vesszenek oda. Legalább hét ember élete forgott veszélyben. Maga az épület lakhatatlanná vált: a tető beomlott, még megközelíteni is életveszélyes volt.

Most döntött a bíróság az ózdi öngyilkossági kísérlet ügyében

Az eset nem most, hanem még 2024 őszén történt, azonban most zárult le az ügy bírósági szakasza - adta hírül a Tények.

Közveszélyokozás bűntette miatt 1 év hat hónap szabadságvesztést szabott ki a bíróság a férfira, melyet két évi próbaidőre felfüggesztettek.