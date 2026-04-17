Rémálom Ózdon: felgyújtotta a pulóverét, majd lefeküdt aludni – hét ember halhatott volna meg

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 20:10
Sokan meghalhattak volna. Csoda, hogy nem történt sokszoros tragédia.

Kis híján számos életet követelt egy öngyilkossági kísérlet Ózdon.

El akarta dobni az életét az ózdi férfi. Végül majdnem másokkal végzett
Félelmetes események zajlottak le a város egyik társasházában. Egy férfi fogta magát, lerészegedett, begyógyszerezte magát, majd felgyújtotta a pulóverét, az ajtóhoz tette, és lefeküdt aludni. Az volt a célja, hogy eldobja az életét, arra azonban nem számított, hogy a tűz pillanatok alatt átterjedt az épületre is. A lakóknak úgy kellett kimenekülniük az épületből, hogy ne vesszenek oda. Legalább hét ember élete forgott veszélyben. Maga az épület lakhatatlanná vált: a tető beomlott, még megközelíteni is életveszélyes volt.

Most döntött a bíróság az ózdi öngyilkossági kísérlet ügyében

Az eset nem most, hanem még 2024 őszén történt, azonban most zárult le az ügy bírósági szakasza - adta hírül a Tények.

Közveszélyokozás bűntette miatt 1 év hat hónap szabadságvesztést szabott ki a bíróság a férfira, melyet két évi próbaidőre felfüggesztettek.

