Most jelentette be a világsztár: harmadik gyermekével terhes Natalie Portman

Most jelentette be a világsztár: ismét anya lesz. Natalie Portman terhes, a harmadik gyermekét várja – az elsőt jelenlegi párjától, a francia zenei producer Tanguy Destable-től.

Natalie Portman ismét anyai örömök elé néz

Natalie Portman terhes: ismét édesanya lesz

Tanguy és én is nagyon izgatottak vagyunk. Hálás vagyok. Tudom, micsoda kiváltság és csoda mindez

- jelentette ki a Thor-filmek, a Star Wars, a V mint vérbosszú és a Fekete hattyú sztárja a Harper's Bazaar-nak az érkező baba kapcsán.

A színésznőnek korábbi házasságából Benjamin Millepieddel két gyermeke született. Aleph 14, Amalia 9 éves jelenleg.

A 44 éves sztár elárulta: fizikailag teljesen jól érzi magát. Kiemelte: a mostani terhessége érzésre egész hasonló az előzőkhöz. "Több energiám van, mint amennyit gondoltam, hogy lesz" - magyarázta.