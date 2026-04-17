Most jelentette be a világsztár: harmadik gyermekével terhes Natalie Portman

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 20:43 / FRISSÍTÉS: 2026. április 17. 20:50
Most jelentette be a világsztár: ismét anya lesz. Natalie Portman terhes, a harmadik gyermekét várja – az elsőt jelenlegi párjától, a francia zenei producer Tanguy Destable-től.

Tanguy és én is nagyon izgatottak vagyunk. Hálás vagyok. Tudom, micsoda kiváltság és csoda mindez

 - jelentette ki a Thor-filmek, a Star Wars, a V mint vérbosszú és a Fekete hattyú sztárja a Harper's Bazaar-nak az érkező baba kapcsán.

A színésznőnek korábbi házasságából Benjamin Millepieddel két gyermeke született. Aleph 14, Amalia 9 éves jelenleg.

A 44 éves sztár elárulta: fizikailag teljesen jól érzi magát. Kiemelte: a mostani terhessége érzésre egész hasonló az előzőkhöz. "Több energiám van, mint amennyit gondoltam, hogy lesz" - magyarázta.

 

