Erős földrengés rázta meg az országot, egy idős férfi életét vesztette

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 21:25
A hírek szerint a földrengés 6,5-ös erejű volt.
Erős, 6,5-ös erejű földrengés rázta meg pénteken Mexikó déli részét - közölte a latin-amerikai ország földtani intézete.

Erős földrengésről érkezett hír Mexikóból / Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

Földrengés rázta meg Mexikót

A földmozgás fészke 15 kilométerre volt délnyugatra a Guerrero tagállamban található San Marcos településtől mintegy 10 kilométeres mélységben.

A rengést Mexikóvárosban is érezni lehetett, ahol a Milenio című helyi lap szerint egy 67 éves férfi életét vesztette, amikor megcsúszott a lépcsőn egy épület evakuálása közben.

Nagyobb anyagi károkról egyelőre nem érkeztek jelentések.

Claudia Sheinbaum mexikói elnöknek a földrengés riasztás miatt egy időre meg kellett szakítania sajtótájékoztatóját. A rengés fészkéhez közelebb lévő Acapulco kikötővárosban kisebb károkat jelentettek a homlokzatokon, de áramkimaradásokról és gázszivárgásokról is érkeztek beszámolók. Mexikó nyugati partvidéke a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések - írja az MTI.

 

