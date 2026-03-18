Mexikói kezelés segíthet az agyvérzéssel született Beninek: „A kórházban felajánlották, hogy adjuk intézetbe, de mi a harcot választottuk!”

Bogi terhességének 36. hetéig minden tökéletes volt. Az ultrahangok nem mutattak semmi rendellenességet, a szülők boldogan várták második gyermeküket. Aztán egy rutinellenőrzés mindent megváltoztatott. A kis Beni úgy született meg, hogy már az anyaméhben több agyvérzést kapott. Ma, négy évvel később, az édesanya a Borsnak vallott a küzdelmükről, a reményről és arról, mit jelent minden percét a gyermeke fejlesztésének szentelni. Egy mexikói kezelés segíthet az áttörésben.

Beni útja a születéstől mostanáig

Inkret Bogi egy zökkenőmentes terhesség végén, boldogan ment el férjével a 36. héten egy rutin ultrahang vizsgálatra. Ott derült fény arra, hogy az addig egészségesnek hitt kisbabájukkal valami gond van: vizet láttak a baba mellkasában és hasában. Azonnali császármetszés következett, majd a felfoghatatlan diagnózis: Beni oxigénhiányos állapotba került, többszörös agyvérzést szenvedett az anyaméhben és agyi bénulással jött a világra. Három hónap múlva pedig kiderült: a kisfiú Down-szindrómás is, amit a vizsgálatok korábban nem jeleztek.

Édesanyja négy éve éjjel- nappal vele van

fotó: beküldött

„Olyan volt, mintha bedobtak volna a jéghideg tengerbe”

A szülők teljes sokkban voltak. Előző nap még az álmaikat követték, tervezgettek, aztán kisfiuk diagnózisa mindent megváltoztatott. Egy sérült gyermekkel térnek haza a kórházból, onnantól kezdve pedig az ő ápolása lesz az első, mindenek előtt. Az addigi életük 180 fokos fordulatot vett, újra kellett tervezni a jövőjüket, ahogyan ők mondják, nulláról kezdtek mindent.

A semmiből jött az egész. Úgy készültünk, mint a tízéves nagylányunknál, Lujzinál: hogy egy egészséges babát hozunk haza. Mintha az embert így nyakon öntötték volna hidegvízzel, vagy belökték volna a jéghideg tengerbe, hogy evickélj ki a túlpartra, amit nem is látsz, hogy hol van, mert tényleg nem lehetett látni, hogy hol van a túloldal, hogy mi lesz a Benivel

- emlékezett vissza az édesanya.

Az orvosok őszintén felvázolták a lehetőségeket, köztük azt is, hogy a gyermek állapota miatt az otthoni gondozás helyett intézeti elhelyezést is választhatnak.

Felajánlották ezt is, mint egy lehetőséget, talán, mert látták, milyen iszonyatosan nehéz út áll előttünk. De nekünk ez elképzelhetetlen volt. Beni az anyaméhben is küzdött az életéért, mi sem tehettünk mást

- mesélte még ennyi idő után is döbbenten az édesanya.