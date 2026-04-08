Újra együtt a sztárpár? Lesifotó buktatta le a szerelmeseket

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 17:00
Csak pár hónapig bírták ki egymás nélkül. A Sporting-Arsenal BL-meccsen ismét együtt mutatkozott Lando Norris és meseszép párja, Margarida Corceiro.
Különleges vendég tűnt fel a Sporting-Arsenal (0-1) Bajnokok Ligája-negyeddöntőn a lelátón: a Forma-1 regnáló világbajnoka, Lando Norris is a helyszínen követte az eseményeket. A futamok világából érkező brit pilóta a találkozó végén egy személyre szóló mezt is kapott a hazai csapattól, ám nem ez keltette fel igazán a figyelmet. Norris ugyanis nem egyedül érkezett: vele tartott korábbi párja, Margarida Corceiro is. A közös megjelenés pedig azonnal beindította a találgatásokat – vajon ismét egy párt alkotnak?

Lando Norris és Margarida Corceiro újra egy párt alkotnak? Fotó: Handout

Mégsem szakított kedvesével Lando Norris?

Lando Norris és Margarida Corceiro kapcsolata 2023-ban kezdődött, majd 2024-ben már egyszer szakítottak. Tavaly újra egymásra találtak, ám a románc ezúttal sem bizonyult tartósnak. A pilóta magánélete 2026 februárjában került ismét reflektorfénybe, amikor felröppentek a hírek egy újabb szakításról. A pletykák után a portugál színésznő merész fotókkal üzent, miközben az A Bola arról számolt be, hogy a sztárpár akár ki is békülhetett.

A kapcsolatuk tehát továbbra sem egyértelmű: szakításról és újrakezdésről szóló hírek egyaránt napvilágot láttak, így jelenleg is kérdéses, hogy együtt vannak-e vagy sem. Beszédes ugyanakkor, hogy a McLaren pilótája hónapokkal a szakításról szóló hírek után ismét a portugál szépséggel tűnt fel a BL-meccsen, és a jelek szerint egyáltalán nem volt köztük feszültség – sőt, kifejezetten jó volt az összhang.

A Forma-1-ben öthetes kényszerszünetet rendeltek el, miután a közel-keleti konfliktus miatt két futamhétvégét is töröltek a versenynaptárból. A szervezők biztonsági okokra hivatkozva lefújták a Bahreini Nagydíj és a Szaúd-arábiai Nagydíj megrendezését, így a mezőny csak később tér vissza a pályára. A következő futamot május 3-án rendezik Miamiban, a rajongók pedig azt várják, hogy vajon a portugál szépség ismét feltűnik-e a rajtrács mellett.

Csók csattant a Magyar Nagydíjon Budapesten vállalta fel új kapcsolatát Lando Norris, a Magyar Nagydíj győztese. #ripost #margarida #margaridacorceiro #landonorris #hungaroring #ripost #forma1

