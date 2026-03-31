BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elkapták: Rollereket lopott a vasútállomásról egy 25 éves férfi

lopás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 13:02
rendőrségroller
Több járművet is eltulajdonított. A rollerlopás nem volt okos ötlet, hamar elkapták.

Rollerlopás miatt tartóztattak le egy 25 éves férfit, aki két vasútállomásról is e-rollereket tulajdonított el. Néhány járművet nála, a többit a vevője ingatlanjánál találták meg a rendőrök.

A rollerlopás nem volt jó ötlet, lebukott a férfi és most felelni fog érte
Fotó: Police.hu

Rollerlopás miatt kell felelnie egy 25 éves férfinek

Március 26-án fogtak el egy 25 éves Győr-Moson-Sopron vármegyei férfit, aki egy hónapon belül 5 e-rollert és egy segédmotoros kerékpárt tulajdonított el a bükki és soproni vasútállomásról. A bükki vasútállomáson egy roller kormányzárát és a jármű szerkezetét megrongálta március 19-én. Akkor nem járt sikerrel, nem tudta ellopni a járművet.  

A járműveken kívül egy Bükön elveszett pénztárcát is zsebre tett. A pénztárcában talált egy SZÉP-kártyát is, amelyet vásárlásra használt Sopronban. A gyanúsított a kihallgatás során elmondta, hogy két rollert és motort Bükről, további négy e-rollert pedig Sopronból lopott el. 

Eljárást indítottak az ügyben

Az eltulajdonított járművek egy részét a tettes udvarán és a „vevő” ingatlanának udvarán találták meg. A vasi településről eltulajdonított járműveket a nyomozók visszaadták a jogos tulajdonosaiknak, a soproni járművek gazdáit azonban még keresik.  

A megszerzett járműveket egy 40 éves Győr-Moson-Sopron vármegyei férfinak adta tovább, akit a nyomozók szintén gyanúsítottként hallgattak ki pénzmosás bűntett miatt. A Kőszegi Rendőrkapitányság a tolvajjal szemben ötrendbeli lopás bűntett és kétrendbeli lopás bűntett kísérlete, valamint egyrendbeli csalás vétség miatt folytat eljárást - írta a Police.hu.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
