Elkapták: Rollereket lopott a vasútállomásról egy 25 éves férfi

Rollerlopás miatt tartóztattak le egy 25 éves férfit, aki két vasútállomásról is e-rollereket tulajdonított el. Néhány járművet nála, a többit a vevője ingatlanjánál találták meg a rendőrök.

A rollerlopás nem volt jó ötlet, lebukott a férfi és most felelni fog érte

Rollerlopás miatt kell felelnie egy 25 éves férfinek

Március 26-án fogtak el egy 25 éves Győr-Moson-Sopron vármegyei férfit, aki egy hónapon belül 5 e-rollert és egy segédmotoros kerékpárt tulajdonított el a bükki és soproni vasútállomásról. A bükki vasútállomáson egy roller kormányzárát és a jármű szerkezetét megrongálta március 19-én. Akkor nem járt sikerrel, nem tudta ellopni a járművet.

A járműveken kívül egy Bükön elveszett pénztárcát is zsebre tett. A pénztárcában talált egy SZÉP-kártyát is, amelyet vásárlásra használt Sopronban. A gyanúsított a kihallgatás során elmondta, hogy két rollert és motort Bükről, további négy e-rollert pedig Sopronból lopott el.

Eljárást indítottak az ügyben

Az eltulajdonított járművek egy részét a tettes udvarán és a „vevő” ingatlanának udvarán találták meg. A vasi településről eltulajdonított járműveket a nyomozók visszaadták a jogos tulajdonosaiknak, a soproni járművek gazdáit azonban még keresik.

A megszerzett járműveket egy 40 éves Győr-Moson-Sopron vármegyei férfinak adta tovább, akit a nyomozók szintén gyanúsítottként hallgattak ki pénzmosás bűntett miatt. A Kőszegi Rendőrkapitányság a tolvajjal szemben ötrendbeli lopás bűntett és kétrendbeli lopás bűntett kísérlete, valamint egyrendbeli csalás vétség miatt folytat eljárást - írta a Police.hu.