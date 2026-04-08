Törheti a fejét Magyar Péter, ezt hogyan dumálja ki: összegyűjtötték az összes hazugságát

Brüsszel szolgája névvel indult egy honlap, ami leleplezi Magyar Péter és a Tisza Párt hazugságait. Az oldalon eddig négy kategóriában – gazdaság, EU/nemzetközi, hitelesség, pártügyek – 49 bizonyított hazugságot gyűjtöttek össze, azonban a lista vélhetően még tovább növekszik a következő napokban. Az oldalon részletesen bemutatják, hogy mikről hazudott a Tisza Párt vezére, mellékelve a tételes cáfolatot.
A választási kampányhajrá egyik legfontosabb témája hazánk energiabiztonsága és a rezsicsökkentés, valamint a védett benzinár fenntartása. Nem meglepő módon ezekben a kérdésekben is hazudott Magyar Péter, aki azt állította, hogy nem szeretnék, hogy Magyarország leváljon az olcsó orosz energiahordozókról. Ugyanakkor Magyar Péter mellett a tiszás szakértők is többször hangoztatták, hogy le kell válni az orosz energiahordozókról. Az Európai Parlamentben a Tisza EP-képviselői öt alkalommal meg is szavazták az orosz energia és a rezsicsökkentés mihamarabbi kivezetését.
Ráadásul Magyar Péter országjárása során korábban egyszerű humbugnak nevezte a rezsicsökkentés intézményét.
Emellett több tiszás szakértő és is a rezsicsökkentés eltörlését támogatja. Gerzsenyi Gabriella szerint a magyarok egyenesen túl keveset fizetnek a világpiaci árakhoz képest. A Tisza kiszivárgott energiaterve is ezzel áll összhangban, azonban Magyar Péter ezen terv valódiságát is letagadta.
De az ukrajnai háborúról is hatalmasat lódított a Tisza Párt vezére, aki marhaságnak nevezte, hogy bárki is háborút akarna, akár itthon, akár Európában. Azonban a Tisza Pártot a sorai között tudó Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber, valamint Ursula von der Leyen, aki a néppárt tagja és az Európai Bizottság elnöke, többször is egyértelműen kijelentették, hogy Európa háborúba lépését szeretnék és ezt tartják az egyetlen megoldásnak.
Manfred Weber egy zágrábi konferencián egyenesen arról beszélt, számára egy álom teljesülne, ha EU-zászlós katonákat küldenénk Ukrajnába.
Magyar Péter azt is állította, hogy nem támogatnak olyan döntést, amely a háború eszkalációjához vezet. Ám tavaly decemberben a Tisza megszavazta a ReArm Europe beruházási csomagot, amellyel ukrán katonai vállalatok uniós forrásokból, így a magyar polgárok által befizetett pénzből vásárolhatnak és fejleszthetnek védelmi eszközöket.
Tavaly márciusban pedig maga Magyar Péter is az előterjesztői között szerepelt annak az állásfoglalási javaslatnak, amely elítéli Magyarország békepárti álláspontját és fegyverküldések finanszírozását követeli minden tagállamtól. A javaslat hangsúlyozza, hogy az előterjesztők szerint Európa jövője egyértelműen az ukrán harctéren fog eldőlni, emiatt pedig követelik, hogy Ukrajnának minden ország feltétlen katonai támogatást nyújtson.
Magyar Péter legelső hazugsága volt, amikor a politikai színre lépésekor azt állította a Partizánnak adott interjúban, hogy valójában nem készül politikai pályára lépni.
Szerintem ez viccnek is rossz
– válaszolta akkor a műsorvezető Gulyás Márton kérdésére, hogy tervez-e fellépni a politikai porondra.
Azonban mégis fellépett a politikai porondra, ahol ismét egy hatalmasat kamuzott, amikor a 2024-es európai parlamenti választási kampány során azt állította, hogy nem veszi fel az EP-mandátumát, ha a Tisza eléri az öt százalékos küszöböt. Ám a választást követően a Facebook-oldalán a követőit szavaztatta meg, hogy felvegye-e a mandátumát, amit végül megtett. Bár a munkahelyére ritkán jár be. A Brussels Signal statisztikái alapján Magyar Péter a szavazások mindössze 1,9 százalékán vett részt. Ezzel ő lett az EP legtöbbet hiányzó képviselője.
Ugyancsak az EP-választás kampánya során többször is azt hangoztatta, hogy a mentelmi jogra nincs szükség, azt amint lehetőségük lesz, eltörlik. Ám a diszkóbotránya után ellene indult büntetőeljárások során az EP-képviselősége miatt kapott mentelmi joga mögé bújik, hogy ne vonhassák felelősségre.
Nemzetbiztonsági szempontból a legveszélyesebb hazugsága volt Magyar Péternek, amikor 2024 decemberében azt állította, hogy Budapesten landolt a bukott szír diktátor, Bassár el-Aszad gépe. Emlékezetes, hogy a Magyar Hang nevezetű kiadvány egy 2012-ben Törökországban készült képpel próbálta bizonyítani, hogy a szír elnök Budapestre látogatott, amit később ők maguk cáfoltak.
Magyar Péter viszont ezután sem állt le az ügyben a dezinformációk terjesztésével.
Ha részletesen szeretne olvasni Magyar Péter eddigi hazugságairól, azt ide kattintva megteheti. Cikkünk élesítésekor 49 bizonyított hazugságot mutat be a portál.
