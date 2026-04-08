Törheti a fejét Magyar Péter, ezt hogyan dumálja ki: összegyűjtötték az összes hazugságát

Brüsszel szolgája névvel indult egy honlap, ami leleplezi Magyar Péter és a Tisza Párt hazugságait. Az oldalon eddig négy kategóriában – gazdaság, EU/nemzetközi, hitelesség, pártügyek – 49 bizonyított hazugságot gyűjtöttek össze, azonban a lista vélhetően még tovább növekszik a következő napokban. Az oldalon részletesen bemutatják, hogy mikről hazudott a Tisza Párt vezére, mellékelve a tételes cáfolatot.

Magyar Péter eltörölné a rezsicsökkentést

A választási kampányhajrá egyik legfontosabb témája hazánk energiabiztonsága és a rezsicsökkentés, valamint a védett benzinár fenntartása. Nem meglepő módon ezekben a kérdésekben is hazudott Magyar Péter, aki azt állította, hogy nem szeretnék, hogy Magyarország leváljon az olcsó orosz energiahordozókról. Ugyanakkor Magyar Péter mellett a tiszás szakértők is többször hangoztatták, hogy le kell válni az orosz energiahordozókról. Az Európai Parlamentben a Tisza EP-képviselői öt alkalommal meg is szavazták az orosz energia és a rezsicsökkentés mihamarabbi kivezetését.

Ráadásul Magyar Péter országjárása során korábban egyszerű humbugnak nevezte a rezsicsökkentés intézményét.

Emellett több tiszás szakértő és is a rezsicsökkentés eltörlését támogatja. Gerzsenyi Gabriella szerint a magyarok egyenesen túl keveset fizetnek a világpiaci árakhoz képest. A Tisza kiszivárgott energiaterve is ezzel áll összhangban, azonban Magyar Péter ezen terv valódiságát is letagadta.





Többször is hitet tett a háború mellett a Tisza Párt

De az ukrajnai háborúról is hatalmasat lódított a Tisza Párt vezére, aki marhaságnak nevezte, hogy bárki is háborút akarna, akár itthon, akár Európában. Azonban a Tisza Pártot a sorai között tudó Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber, valamint Ursula von der Leyen, aki a néppárt tagja és az Európai Bizottság elnöke, többször is egyértelműen kijelentették, hogy Európa háborúba lépését szeretnék és ezt tartják az egyetlen megoldásnak.

Manfred Weber egy zágrábi konferencián egyenesen arról beszélt, számára egy álom teljesülne, ha EU-zászlós katonákat küldenénk Ukrajnába.

Magyar Péter azt is állította, hogy nem támogatnak olyan döntést, amely a háború eszkalációjához vezet. Ám tavaly decemberben a Tisza megszavazta a ReArm Europe beruházási csomagot, amellyel ukrán katonai vállalatok uniós forrásokból, így a magyar polgárok által befizetett pénzből vásárolhatnak és fejleszthetnek védelmi eszközöket.