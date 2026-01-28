Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Karola, Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Top 50-es körözési listán szereplő bűnözőre csaptak le a rendőrök – videó

körözés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 14:59
terrorcselekményrendőrség
A férfit terrorcselekmény miatt keresték. A 49 éves férfi a Top 50-es körözési listán is szerepelt.
CJA
A szerző cikkei

A rendőrség Top 50-es körözési listáján szereplő férfit fogtak el; terrorcselekmény miatt csattant a bilincs a csuklóján.

Top 50-es körözési listán szereplő férfit fogtak el
Top 50-es körözési listán szereplő férfit fogtak el
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A 49 éves, ököritófülpösi F. Gy.-t a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága és a Mátészalkai Rendőrkapitányság munkatársai közösen fogták el.

A férfi terrorcselekmény bűntette miatt 2 év 6 hónap börtönbüntetés elé nézett, azonban az ítélet kiszabása után megszökött.

A Nyíregyházi Törvényszék 2025 októberében adott ki elfogatóparancsot ellene, ekkor került a Top 50 legkeresettebb személy közé.

A rendőrség január 27-én Dunavarsányban fogta el sikeresen, majd a kiszabott szabadságvesztés letöltése érdekében büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu