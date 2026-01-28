Top 50-es körözési listán szereplő bűnözőre csaptak le a rendőrök – videó

A rendőrség Top 50-es körözési listáján szereplő férfit fogtak el; terrorcselekmény miatt csattant a bilincs a csuklóján.

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A 49 éves, ököritófülpösi F. Gy.-t a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága és a Mátészalkai Rendőrkapitányság munkatársai közösen fogták el.

A férfi terrorcselekmény bűntette miatt 2 év 6 hónap börtönbüntetés elé nézett, azonban az ítélet kiszabása után megszökött.

A Nyíregyházi Törvényszék 2025 októberében adott ki elfogatóparancsot ellene, ekkor került a Top 50 legkeresettebb személy közé.

A rendőrség január 27-én Dunavarsányban fogta el sikeresen, majd a kiszabott szabadságvesztés letöltése érdekében büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.