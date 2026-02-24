Gépfegyverrel akart ölni az iskolájában egy 15 éves szentendrei fiú – videó

Terrorcselekmény miatt tartóztattak le egy 15 éves középiskolai tanulót, miután gépfegyverrel akarta megölni az osztálytársait és egyik tanárát. A fiú az iszlám állam nézeteit vallotta.

Terrorcselekmény miatt kell börtönbe vonulnia egy 15 éves szentendrei fiatalnak

Fotó (illusztráció): Dennis MacDonald / Shutterstock

Terrorcselekmény miatt áll bíróság elé

Osztálytársai és egyik tanára megölését tervezte gépfegyverrel egy 15 éves szentendrei fiú. Az interneten csatlakozott egy radikális szervezethez, amiben egy helyi étterem felrobbantásáról is beszéltek. A kamasz videót készített arról, ahogy egy műanyag palackon késsel lefejezést imitál. Fegyveres kommandósok fogták el a középiskolájában, egy osztályterem előtt. Kés és töltényhüvelyek voltak nála. Terrorcselekmény miatt tartóztatták le. - áll a Tények riportjában.

Az őt ért megaláztatások miatt akart gyilkosságot rendezni gépkarabéllyal, valamint kést is tartott magánál. A kamasz 13 éves kora óta követi az iszlám állam tartalmait, és ő is készített olyan felvételeket, amelyen kivégzést imitált.

Iszlám állam propaganda anyagait, videóit töltötte le, magáról is készített olyan videókat, ahol egy kivégzést imitált, egy ember fejének levágását imitált. Tervezte az őt megszégyenítő tanárait, illetve osztálytársai megölését. Adat merült fel arról is, hogy Koszovóban az iszlám állam nézeteit valló személyekkel venné fel a kapcsolatot, így esetében tartani kell attól, hogy külföldre szökne meg

– mondta a Tények riporterének Budapest Környéki Törvényszék sajtó szóvivője, Kenes Attila

A szentendrei fiú az interneten fegyveres képeket is posztol, illetve csatlakozott egy radikális szervezethez. Egy szentendrei étterem felrobbantását is tervezték a hasonló nézeteket vallott ismerőseivel. A középiskolás tanuló mindössze 8 hónapja ballagott az általános iskolából, majd egy helyi szakközépiskolában folytatta a tanulmányait. Fegyveres kommandósok vitték el az egyik osztályterem elől múlthéten kedden, a Tények úgy tudja, ekkor találtak nála kést és használt töltényhüvelyeket is, illetve annak is utána jár, hogy milyen büntetés jár olyankor, ha elveszi egy rendőr fegyverét.