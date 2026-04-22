KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Csilla, Noémi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas robbanás: egy ember életét vesztette az aluljáróban

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 08:54
Egy ember életét vesztette a hétfő késő esti detonációban, amely a magyar turisták körében is népszerű horvátországi város egyik forgalmas aluljárójában történt.
Bors
A szerző cikkei

Hatalmas erejű robbanás riasztotta fel Split lakóit hétfőn, nem sokkal 23 óra előtt. A Mandiner beszámolója szerint a detonáció a Kacunar és Ravne njive városrészeket összekötő aluljáróban történt. A hatóságok azonnal lezárták a környéket, a mentőegységek pedig nagy erőkkel vonultak a helyszínre, ahol egy holttestet találtak.

Robbanás történt Splitben, egy ember meghalt 
Fotó: trabantos / Shutterstock (illusztráció!)

Vizsgálat a robbanás helyszínén

A Spliti Dalmát Rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján az ügyészi jelenlét mellett lefolytatott helyszínelés során megállapították, hogy az áldozat a helyszínen életét vesztette. A rendőrség közleménye kiemelte:

  • Nincs bűncselekményre utaló jel: Az eddigi adatok alapján nem merült fel idegenkezűség gyanúja.
  • Közlekedési korlátozások: A vizsgálat idejére az Ulica Domovinskog rata érintett szakaszát lezárták, a forgalmat elterelték, és a gyalogosforgalmat is korlátozták a Kaufland áruház közeli buszmegálló környékén.
  • Boncolás: Az elhunytat igazságügyi boncolásra szállították a pontos halálok megállapítása érdekében.

Álhírek a közösségi médiában

Az eset után a közösségi oldalakon gyorsan terjedni kezdtek a dezinformációk. Többen több áldozatról és sorozatos robbanásokról számoltak be, azonban a hatóságok ezeket az értesüléseket határozottan cáfolták, hangsúlyozva, hogy egyedi esetről van szó.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu