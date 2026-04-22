Hatalmas robbanás: egy ember életét vesztette az aluljáróban

Hatalmas erejű robbanás riasztotta fel Split lakóit hétfőn, nem sokkal 23 óra előtt. A Mandiner beszámolója szerint a detonáció a Kacunar és Ravne njive városrészeket összekötő aluljáróban történt. A hatóságok azonnal lezárták a környéket, a mentőegységek pedig nagy erőkkel vonultak a helyszínre, ahol egy holttestet találtak.

Robbanás történt Splitben, egy ember meghalt

Vizsgálat a robbanás helyszínén

A Spliti Dalmát Rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján az ügyészi jelenlét mellett lefolytatott helyszínelés során megállapították, hogy az áldozat a helyszínen életét vesztette. A rendőrség közleménye kiemelte:

Nincs bűncselekményre utaló jel: Az eddigi adatok alapján nem merült fel idegenkezűség gyanúja.

Közlekedési korlátozások: A vizsgálat idejére az Ulica Domovinskog rata érintett szakaszát lezárták, a forgalmat elterelték, és a gyalogosforgalmat is korlátozták a Kaufland áruház közeli buszmegálló környékén.

Boncolás: Az elhunytat igazságügyi boncolásra szállították a pontos halálok megállapítása érdekében.

Álhírek a közösségi médiában

Az eset után a közösségi oldalakon gyorsan terjedni kezdtek a dezinformációk. Többen több áldozatról és sorozatos robbanásokról számoltak be, azonban a hatóságok ezeket az értesüléseket határozottan cáfolták, hangsúlyozva, hogy egyedi esetről van szó.