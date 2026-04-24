Brutális tömegbalesetnél mentenek, megbénult az M3-as

Több autó karambolozott az M3-as autópályán, Gödöllőnél - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken az MTI-vel.

Zajlik a mentés az M3-ason

Hat autó érintett az M3-ason történt balesetben

A tájékoztatás szerint az utoléréses balesetben hat gépkocsi érintett az M3-as autópálya 28-as kilométerénél, a Miskolc felé vezető irányban. Összesen kilencen utaztak a járművekben - tették hozzá, jelezve: a baleset miatt két sávot lezártak az érintett pályaszakaszon.