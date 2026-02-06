Hajszálon múlott: hatalmasat tévedtek a pilóták, kifutópályának néztek egy utat Brüsszelben

Félelmetes, ám szerencsére személyi sérülés nélküli repülésbiztonsági incidens történt csütörtök este a brüsszeli repülőtéren. A Scandinavian Airlines egyik Airbus A320neo típusú repülőgépe nem a kijelölt kifutópályáról, hanem egy azzal párhuzamos gurulóútról kezdte meg a felszállási manővert.
Az AIRportal beszámolója szerint a pilóták a számukra kijelölt 07R futópálya helyett az E1 jelű gurulóútra hajtottak fel, és ott gyorsították fel a repülőgépet. Az automatikus repüléskövető rendszer (ADS-B) adatai alapján az SE-ROM lajstromjelű Airbus A320neo már több mint 100 csomós sebességet ért el, ami meghaladja a 185 kilométer per órát, amikor a személyzet felismerte a súlyos hibát.
A pilóták azonnal megszakították a felszállást, és intenzív fékezésbe kezdtek. A repülőgépet még a gurulóút vége előtt sikerült megállítani.
A brüsszeli repülőtér üzemeltetője az AVHerald repülésbiztonsági portál jelentése alapján megerősítette az incidenst. Az utasok kiürítése szabályosan zajlott: lépcsőkön hagyták el a repülőgépet, majd autóbuszokkal szállították vissza őket a terminálépületbe. A járatot végül törölték
Az időjárási körülmények nem indokolják a navigációs tévedést. Bár felhős volt az ég, sem köd, sem csapadék nem rontotta a látási viszonyokat, a látótávolság pedig meghaladta a 10 kilométert. A repülőgép péntek reggel még Brüsszelben tartózkodott, miközben megkezdődött az eset hivatalos kivizsgálása.
