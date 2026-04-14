Rejtélyes haláleset több ezer méter magasban: 17 órás repülőúton hunyt el egy nő

Életét vesztette egy nő egy 17 órás repülőúton, annak ellenére, hogy a személyzet kitartóan küzdött az életéért.

Nem tudták megmenteni a repülő utasát

Repülőn vesztette életét a nő

A New Yorkból induló gép új-zélandi leszállása után riasztották a mentőszolgálatokat a hirtelen halál esetéhez. A halottkém kedden indított vizsgálatot a nő tragikus halálának ügyében.

A Qantas légitársaság szóvivője azóta megerősítette a járaton történt rejtélyes esetet.

A fedélzeti személyzet és az orvosok sürgős segítséget nyújtottak, de sajnos nem tudták megmenteni

- mondta a szóvivő.

Hozzátette, hogy a szokásos eljárásnak megfelelően jártak el, és részvétét fejezte ki a nő barátainak és családjának.

