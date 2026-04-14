Rejtélyes haláleset több ezer méter magasban: 17 órás repülőúton hunyt el egy nő

Életét vesztette egy nő egy 17 órás repülőúton, annak ellenére, hogy a személyzet kitartóan küzdött az életéért.
A New Yorkból induló gép új-zélandi leszállása után riasztották a mentőszolgálatokat a hirtelen halál esetéhez. A halottkém kedden indított vizsgálatot a nő tragikus halálának ügyében.
A Qantas légitársaság szóvivője azóta megerősítette a járaton történt rejtélyes esetet.
A fedélzeti személyzet és az orvosok sürgős segítséget nyújtottak, de sajnos nem tudták megmenteni
- mondta a szóvivő.
Hozzátette, hogy a szokásos eljárásnak megfelelően jártak el, és részvétét fejezte ki a nő barátainak és családjának.
(The Sun)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.