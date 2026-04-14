Bajbajutott kerekesszékes idős férfin segített a rendőrség

A rendőrség emberei egy látássérült, kerekesszékes idős férfi segítségére siettek még a hétvégén. A férfi nehézkes beszéde megnehezítette a mentési folyamatot, de sikeresen zárult: a férfit biztonságba helyezték miután kimentették az életveszélyes szituációból.
Nem mindennapi helyzetben volt szükség a Fejér vármegyei rendőrség segítségére a hétvége folyamán. A Fejér vármegyei rendőrkapitányságra érkezett a segítségkérés, amelyben egy kerekesszékes, látássérült idős férfihoz riasztották a rendőröket. A 65 éves férfi Székesfehérváron a Sárosi és a Nagyszombat utca kereszteződésében akadt el.
A kiérkező rendőröknek azonban nem volt egyszerű feladata, hiszen a férfi nem csak mozgáskorlátozott, de beszéde is nehézkes volt.
Kiérkező kollégáink gyorsan felismerték a helyzet súlyát; a 65 éves férfi elektromos kerekesszékének kereke menet közben kitört, így teljesen kiszolgáltatottá vált. Értesítették a hozzátartozót, aki egy másik mobilitási segédeszközzel érkezett, amelybe a férfit biztonságosan átemelték, a meghibásodott eszközt pedig hazaszállították.
- írta a Fejér vármegyei rendőrség Facebook posztjában.
