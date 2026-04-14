Pénzmosás miatt emeltek vádat 11 ember ellen

Pénzmosás miatt tartóztattak le 11 embert, akik 55 millió forintot moshattak tisztára. A pénzeket több részletben vették fel, és több bankszámlán keresztül utalgatták egymásnak.

Pénzmosással keresték a kenyerüket

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség 11 személy ellen emelt vádat, akik online csalásokhoz bankszámlaszámokat biztosítottak, és mintegy 55 millió forintot moshattak tisztára. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivőjének keddi tájékoztatása szerint az ügy elsőrendű vádlottja 2023-ban egy ismeretlenül maradt megbízó kérésére, pénzért elvállalta, hogy keres olyanokat, akik jutalék ellenében rendelkezésre bocsátják bankszámlájukat.

A férfi a lehetőségről tájékoztatta egy budapesti ismerősét - az ügy másodrendű vádlottját -, aki hét embert, köztük a barátnőjét is rávett, hogy adja át bankszámlaszámait. A számlatulajdonosok egy része a pénzek felvételében, illetve valutavásárlásokban is részt vett. A felvett összegek - a beígért jutalékok kifizetése után - a fővárosi férfin keresztül az elsőrendű vádlotthoz kerültek, aki a pénzeket a megbízójának továbbította - írta Kövecs Máté.

Több részletben vette fel a pénzt

A két vádlott által szerzett bankszámlákra nyolc bűncselekményből nagyjából 55 millió forint érkezett. Ebből mintegy 37 millió forint egy kunszentmiklósi sértett sérelmére elkövetett csalásból származott. A pénz legnagyobb részét egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei férfi vette fel hat budapesti bankautomatából csaknem hatvan részletben, a másodrendű vádlott kíséretében. A bűncselekményen a budapesti férfi közel kétmillió forintot keresett, a számlájukat átadó pénzmosók pedig ennek tizedét kapták - közölte.

A főügyészség az első és másodrendű vádlottakat különösen nagy értékre, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett pénzmosással, a többi vádlottat pénzmosással vádolja. Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék dönt - írta az MTI.