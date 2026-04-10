BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Zsolt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Kiskorúaknak árult drogot a kunmadarasi díler, lecsapott a rendőrség

dílerek
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 10:56
kábítószerrendőrség
Nem kegyelmeztek a hatóságok.

Újabb dílerekre csaptak le a rendőrök, ezúttal egy kunhegyesi és egy kunmadarasi férfi csuklóján kattant a bilincs, miután mindketten adtak el drogot felnőttek és kiskorúak számára. A két férfinek a bíróság előtt kell felelnie illegális tetteiért.

A két díler nem csak a felnőtteknek árult drogot, kiskorúak is vásároltak mindkét férfitől
Fotó: Police.hu

Egy 36 éves kunhegyesi férfi 2025. júniusától árult felnőtteknek és kiskorúaknak kábító hatású anyagot 1000–2000 Ft/pakk áron. Az egyenruhások a DELTA Program keretében a díler lakcímén fehér, por állagú anyagot foglaltak le. Ezzel párhuzamosan a kunmadarasi rendőrök egy 34 éves kábítószer-terjesztőre is lecsaptak, akinél kis mennyiségben drogot találtak. Őt is azzal gyanúsítják a bűnügyesek, hogy 2025 júniusától nemcsak felnőtt-, hanem kiskorúaknak is árult füst, illetve kristály nevű szert 1000–5000 Ft/pakk áron. Mindkét díler drogtesztje pozitív lett. Kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki a két férfit, őrizetbe vették őket, majd a bíróság mindkettejüket letartóztatta.

A nyomozásnak nincs vége, további gyanúsítotti kihallgatások várhatók - közölte a Police.hu.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
