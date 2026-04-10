Kiskorúaknak árult drogot a kunmadarasi díler, lecsapott a rendőrség

Újabb dílerekre csaptak le a rendőrök, ezúttal egy kunhegyesi és egy kunmadarasi férfi csuklóján kattant a bilincs, miután mindketten adtak el drogot felnőttek és kiskorúak számára. A két férfinek a bíróság előtt kell felelnie illegális tetteiért.

A két díler nem csak a felnőtteknek árult drogot, kiskorúak is vásároltak mindkét férfitől

Dílerek kezén csattant a bilincs, nem ússzák meg

Egy 36 éves kunhegyesi férfi 2025. júniusától árult felnőtteknek és kiskorúaknak kábító hatású anyagot 1000–2000 Ft/pakk áron. Az egyenruhások a DELTA Program keretében a díler lakcímén fehér, por állagú anyagot foglaltak le. Ezzel párhuzamosan a kunmadarasi rendőrök egy 34 éves kábítószer-terjesztőre is lecsaptak, akinél kis mennyiségben drogot találtak. Őt is azzal gyanúsítják a bűnügyesek, hogy 2025 júniusától nemcsak felnőtt-, hanem kiskorúaknak is árult füst, illetve kristály nevű szert 1000–5000 Ft/pakk áron. Mindkét díler drogtesztje pozitív lett. Kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki a két férfit, őrizetbe vették őket, majd a bíróság mindkettejüket letartóztatta.

A nyomozásnak nincs vége, további gyanúsítotti kihallgatások várhatók - közölte a Police.hu.