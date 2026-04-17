Túszokat ejtettek, majd leléptek a pénzzel a bankrablók - több száz széfet törtek fel

Az olaszországi Nápoly egyik bankfiókjában ejtettek 25 embert túszul bankrablók, majd, a hatóságok feltételezése szerint, a föld alatt távoztak a zsákmánnyal. Azt egyelőre nem tudni, pontosan mekkora összegről van szó.

Hajtóvadászat indult a bankrablók ellen

A rablás az olaszországi Credit Agricore bankfiókban történt, miután csütörtök délelőtt három vagy négy elkövető behatolt az épületbe, majd több órán keresztül fogva tartotta az ott tartózkodó ügyfeleket és dolgozókat. Az ügyfelek és alkalmazottak ellen nem követtek el erőszakot a rablók, habár állítólag volt fegyverük.

A hatóságok szerint már jóval a rablás előtt előkészültek az eseményekre az elkövetők, mivel a bank padlóján lyukat fúrtak az éjszaka, majd ezen keresztül jutottak be. A meneküléshez a városi csatornarendszert használták.

Továbbra sem tisztázott a lopott értékek nagysága: a rablás során ugyanis több száz széfet is feltörtek. Az érintett ügyfelek feszülten fogadták a rablás tényét, folyamatosan a bankfiókhoz rohantak az esti órákban, hátha kapnak bármilyen információt. Mindeközben nagyszabású nyomozás indult a rablók ellen és az ügy felderítése érdekében - számolt be az esetről a Maszol.