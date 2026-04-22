Országos rendőr- és tűzoltónap a Városligetben - Rengeteg program várja az érdeklődőket most szombaton

Az egész napos programot az I. kerületi Szent György térről 08:30-kor induló rendőrségi konvoj és a III. kerületi Flórián térről induló tűzoltókonvoj Hősök terére tartó vonulása vezeti fel.

Országos rendőr- és tűzoltónap a Városligetben

A Hősök terénél a konvojhoz csatlakozik a Magyar Rendőrség Zenekara, a Katasztrófavédelem Központi Zenekara, a Hagyományőrző Rendőrszázad, valamint az Országgyűlési Őrség díszegysége, és együtt vonulnak a Városligetben felállított nagyszínpad elé. A hivatalos programot a Városligetben 10 órakor Budapest rendőrfőkapitánya és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője nyitják meg a városligeti nagyszínpadon. A folyamatosan zajló programok moderátora Szécsényi András – Szecsó lesz, írja a Police.hu.

A Programok a következőek:

08:30 – 09:15 Rendőr- és tűzoltókonvoj felvonulása.

A rendőrkonvoj útvonala: I. kerület Szent György tér - Szent György u. - Dísz tér - Palota út - Dózsa György tér - Krisztina krt.- Erzsébet híd - Szabad sajtó út - Kossuth L. u. - Astoria - Károly krt. - Bajcsy-Zs. út - Andrássy út - Hősök tere – Zichy M. út

A tűzoltókonvoj útvonala: III. kerület Flórián tér - Pacsirtamező u. - Lajos u. - Árpád fejedelem útja - Margit híd - Szt. István krt. - Nyugati tér - Bajcsy-Zs. út - Andrássy út - Hősök tere –Zichy M. út

09:30-tól a Városligetben a Nagyszínpad előtt a Magyar Rendőrség Zenekara és a Katasztrófavédelem Központi Zenekara játszanak

A Rendőr-színpadon és a Rendőr-réten:



10:30 – 10:45 Készenléti Rendőrség lovas karüsszel és statikus bemutató (lósimogató)

10:55 – 11:15 ROKK Rendőrképző Akadémia Adyliget Járőrképző Tagozat intézkedéstaktikai bemutatója

11:15 – 11:25 MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Különleges Díszelgő Csoport fegyveres zenés alaki bemutatója

11:25 – 11:45 Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézkedéstaktikai, fegyverzeti és közelharc bemutatója

11:45 – 12:00 Nemzeti Közszolgálati Egyetem tonfa bemutatója

12:00 – 12:30 BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály motorkerékpár-karüsszel bemutatója (Olof Palme sétány – Zichy Mihály út kereszteződése)

12:30 – 13:00 - BRFK Bűnügyi Technikai Osztály kutyás bemutatója

13:00 – 13:10 Középiskolák versenyének eredményhirdetése

13:15 – 13:35 BRFK Kórus fellépése

13:40 – 14:10 Meglepetés sztárvendég

14:15 – 14:45 Rave Dance tánciskola akrobatikus sporttánc fellépése