Országos rendőr- és tűzoltónap a Városligetben - Rengeteg program várja az érdeklődőket most szombaton

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 10:20
Szuper program kicsiknek és nagyoknak. Országos rendőr- és tűzoltónap kerül megrendezésre a Városligetben április 25-én!

Az egész napos programot az I. kerületi Szent György térről 08:30-kor induló rendőrségi konvoj és a III. kerületi Flórián térről induló tűzoltókonvoj Hősök terére tartó vonulása vezeti fel.

Országos rendőr- és tűzoltónap a Városligetben
A Hősök terénél a konvojhoz csatlakozik a Magyar Rendőrség Zenekara, a Katasztrófavédelem Központi Zenekara, a Hagyományőrző Rendőrszázad, valamint az Országgyűlési Őrség díszegysége, és együtt vonulnak a Városligetben felállított nagyszínpad elé. A hivatalos programot a Városligetben 10 órakor Budapest rendőrfőkapitánya és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője nyitják meg a városligeti nagyszínpadon. A folyamatosan zajló programok moderátora Szécsényi András – Szecsó lesz, írja a Police.hu.

A Programok a következőek:

  • 08:30 – 09:15 Rendőr- és tűzoltókonvoj felvonulása.

A rendőrkonvoj útvonala: I. kerület Szent György tér - Szent György u. - Dísz tér - Palota út - Dózsa György tér - Krisztina krt.- Erzsébet híd - Szabad sajtó út - Kossuth L. u. - Astoria - Károly krt. - Bajcsy-Zs. út - Andrássy út - Hősök tere – Zichy M. út

A tűzoltókonvoj útvonala: III. kerület Flórián tér - Pacsirtamező u. - Lajos u. - Árpád fejedelem útja - Margit híd - Szt. István krt. - Nyugati tér - Bajcsy-Zs. út - Andrássy út - Hősök tere –Zichy M. út

 

  • 09:30-tól a Városligetben a Nagyszínpad előtt a Magyar Rendőrség Zenekara és a Katasztrófavédelem Központi Zenekara játszanak

 

A Rendőr-színpadon és a Rendőr-réten:


10:30 – 10:45 Készenléti Rendőrség lovas karüsszel és statikus bemutató (lósimogató)
10:55 – 11:15 ROKK Rendőrképző Akadémia Adyliget Járőrképző Tagozat intézkedéstaktikai bemutatója

11:15 – 11:25 MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Különleges Díszelgő Csoport fegyveres zenés alaki bemutatója
11:25 – 11:45 Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézkedéstaktikai, fegyverzeti és közelharc bemutatója
11:45 – 12:00 Nemzeti Közszolgálati Egyetem tonfa bemutatója
12:00 – 12:30 BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály motorkerékpár-karüsszel bemutatója (Olof Palme sétány – Zichy Mihály út kereszteződése)
12:30 – 13:00 - BRFK Bűnügyi Technikai Osztály kutyás bemutatója
13:00 – 13:10 Középiskolák versenyének eredményhirdetése
13:15 – 13:35 BRFK Kórus fellépése
13:40 – 14:10 Meglepetés sztárvendég
14:15 – 14:45 Rave Dance tánciskola akrobatikus sporttánc fellépése

A Rendőr-rét körül folyamatosan zajló programok tartalmas kikapcsolódást biztosítanak minden korosztály számára. Gyerekeknek interaktív játékok; akadálypálya; célba lövés; csillámtetoválás; harci gépjárművek, testvédő felszerelések, röntgengépek és röntgenkapuk bemutatása; fegyverzettechnikai bemutató; ujjnyomat-, írás-, nyomszakértés; baleset-megelőzéssel kapcsolatos tájékoztatás és biztonsági öv szimulátor; bűnmegelőzési foglalkozások; továbbá megtekinthetők lesznek az elmúlt század rendőrségi eszközei is, a hivatásunk iránt érdeklődőknek pedig pályaorientációs tanácsokat adunk. Szalai Gyula bűvész bűvészmutatványaival szórakoztatja a látogatókat.

 

A Tűzoltó-színpadon és a Tűzoltó-réten:
10:30 – 11:00 Interaktív gyermekműsor
11:00 – 11:40 Budapest-Zugló Majorette csoport fellépése
11:45 – 12:25 Napvirág Zenekar műsora
12:30 – 13:00 HUNOR hivatásos katasztrófavédelmi Mentőszervezet komplex bemutatója
13:00 – 14:00 Liget Táncakadémia előadása

14:00 – 14:30 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság technikai bemutatója
14:30 – 15:15 MANO SWING zenekar gyermekműsora
15:15 – 15:45 Hevesi Imre gyermekműsora
15:45 – 16:10 Katasztrófavédelem Központi Zenekarának térzenei előadása
16:10 – 16:50 Flórián Band koncert

A Tűzoltó-réten az interaktív programok, kreatív gyermeksátor, mozisátor, VR sátor, és ugrálóvár mellett technikai bemutató várja az érdeklődőket, de kipróbálhatják a füstsátrat és a füstszemüveget, a tálcatűzoltást, illetve eljátszhatják a káresethez vonulást is. A kilátogatók megismerkedhetnek a technikai eszközökkel, valamint fotófal és „Instagram fal” segítségével játékosan megörökíthetik a tűzoltó napi élményeiket. 

(A rendőrség a műsorváltozás jogát fenntartja!)

