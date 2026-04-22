Bútorpakolás közben lett rosszul egy férfi Budapesten - Csak ismerőseinek szeretett volna segíteni

A rémült csapat rögtön a mentők segítségét kérte, majd mentésirányító bajtársnőnk instrukcióit pontosan követve megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett. Azonnal újraélesztés kezdődött a helyszínen, amely alatt a mentésirányítás sikeresen videókapcsolatot hozott létre a bejelentőkkel, ezzel is segítve az életmentés hatékonyságát. Elsőként esetkocsi érkezett a helyszínre, majd rohamkocsi csatlakozott az ellátáshoz. Bajtársaink átvették és emelt szinten folytatták az újraélesztést, ami a gyors és hatásos segítségnyújtásnak, illetve a mentők kiemelkedő csapatmunkájának hála végül sikerre vezetett és a férfi keringése visszatért. Helyszíni álllapotstabilizálást követően a mentők kórházba szállították a beteget.