Bútorpakolás közben lett rosszul egy férfi Budapesten - Csak ismerőseinek szeretett volna segíteni

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 10:36 / FRISSÍTÉS: 2026. április 22. 10:37
Rosszul lett egy férfi bútorpakolás közben Budapesten, közölte az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán.

Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors (illusztráció!)

Ismerőseinek segített költözködni egy 50 év körüli férfi Budapesten, mikor bútorpakolás közben jelezte társainak, hogy rosszul érzi magát, majd összeesett.

– írták a bejegyzésben.

A rémült csapat rögtön a mentők segítségét kérte, majd mentésirányító bajtársnőnk instrukcióit pontosan követve megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett. Azonnal újraélesztés kezdődött a helyszínen, amely alatt a mentésirányítás sikeresen videókapcsolatot hozott létre a bejelentőkkel, ezzel is segítve az életmentés hatékonyságát. Elsőként esetkocsi érkezett a helyszínre, majd rohamkocsi csatlakozott az ellátáshoz. Bajtársaink átvették és emelt szinten folytatták az újraélesztést, ami a gyors és hatásos segítségnyújtásnak, illetve a mentők kiemelkedő csapatmunkájának hála végül sikerre vezetett és a férfi keringése visszatért. Helyszíni álllapotstabilizálást követően a mentők kórházba szállították a beteget.

Az Országos Mentőszolgálat mielőbbi felépülést kívánt a betegnek.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

