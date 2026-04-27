Hiába bújt el a padláson a körözött férfi - elkapták a rendőrök

A padláson bújt el egy körözött férfi, aki nem kezdte meg a kiszabott börtönbüntetését. Rajta kívül számos körözés alatt álló személyt állítottak elő a rendőrök egy közúti ellenőrzés során.

Fotó: Gé / MW

A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Készenléti Rendőrség munkatársai egész napos bűnügyi, közlekedési és közrendvédelmi ellenőrzést tartottak április 22-én. Az egyenruhások 21 főt állítottak elő, közülük 17-et a velük szemben érvényben lévő körözés alapján, míg négyet tulajdon elleni szabálysértés miatt. Az egyik körözött férfit egy padláson találták meg a helyi körzeti megbízottak, ő a jogerősen kiszabott börtönbüntetését nem kezdte meg.

Terveznék még hasonló akciókat

Különböző közlekedési jogsértések miatt összesen 37 esetben jártak el, a nyomozók pedig a DELTA Program keretében két férfit kábítószer birtoklás gyanúja miatt hallgattak ki. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közeljövőben is tervez hasonló jellegű ellenőrzéseket - közöle a police.hu.