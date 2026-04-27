Hiába bújt el a padláson a körözött férfi - elkapták a rendőrök

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 10:35
Közúti ellenőrzéseken buktak le a körözött személyek. Egy férfi a padláson bújt el.

A padláson bújt el egy körözött férfi, aki nem kezdte meg a kiszabott börtönbüntetését. Rajta kívül számos körözés alatt álló személyt állítottak elő a rendőrök egy közúti ellenőrzés során.

A padláson bújt el egy körözött férfi, akit helyi körzeti megbízottak kaptak el
A padláson bújt el egy körözött férfi, akit helyi körzeti megbízottak kaptak el Fotó: Gé / MW

Padláson bújt el egy körözött férfi

A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Készenléti Rendőrség munkatársai egész napos bűnügyi, közlekedési és közrendvédelmi ellenőrzést tartottak április 22-én. Az egyenruhások 21 főt állítottak elő, közülük 17-et a velük szemben érvényben lévő körözés alapján, míg négyet tulajdon elleni szabálysértés miatt. Az egyik körözött férfit egy padláson találták meg a helyi körzeti megbízottak, ő a jogerősen kiszabott börtönbüntetését nem kezdte meg.

Terveznék még hasonló akciókat

Különböző közlekedési jogsértések miatt összesen 37 esetben jártak el, a nyomozók pedig a DELTA Program keretében két férfit kábítószer birtoklás gyanúja miatt hallgattak ki. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közeljövőben is tervez hasonló jellegű ellenőrzéseket - közöle a police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
