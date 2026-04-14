Milliókat ajánlott a Váci úti gázoló, hogy elkerülje a letartóztatást

Mint azt a Bors megírta, a bíróság annak ellenére is letartóztatott egy török állampolgárságú férfit, hogy 30 millió forintos óvadékot ajánlott fel. A 25 éves sofőr a gyanú szerint felelősségre vonható azért a Váci úton bekövetkezett balesetért, amelyben 5 autó összeütközött, egy pedig lezuhant a felüljáróról. A karambol következtében 2 ember meghalt.

Nem mindenkinek jár az óvadékfiuzetés lehetőssége

De mi is az óvadék lényege? Borbély Zoltán ügyvéd a Borsnak elmondta: alapvetően egy kényszerintézkedést kiváltó lehetőség.

Leggyakrabban a letartóztatás elkerülése érdekében a gyanúsított, illetve ügyvédje kérvényezi az óvadék kiszabását. A bíróság rendszerint ezt egy olyan összegben határozza meg, amely elvesztése komoly hátrányt jelent a felajánlónak. A felajánló bárki lehet, nem csak a gyanúsított

– magyarázta a jogász.

Az óvadéknak nincs felső határa, vagyis az elkövető vagyoni helyzetét figyelembe véve állapítják meg a mértékét. Ez azt jelenti, hogy egy dúsgazdag üzletember esetében akár milliárdos nagyságrendű is lehet.

Fontos tudni, hogy amennyiben az óvadék kifizetése esetében is fennáll a bűnismétlés és/vagy a szökés-elrejtőzés veszélye, a bíróság végzéssel elutasítja az óvadékot

– szögezte le Borbély Zoltán, és hozzátette, hogy amennyiben a terheltnek lehetősége van külföldre távozni, ritkán engedik az óvadékot.

Az óvadékot a védőügyvéd ajánlja fel, a sorsáról pedig a nyomozási bíró dönt. Az óvadék visszaadása akkor esedékes, ha a letartóztatásnak nincs oka. Jellemzően akkor, amikor a terheltet jogerősen elítélik vagy felmentik. Ebből következik, hogy az óvadéknak nincs köze az elkövető bűnösségéhez.

Magyarországon több ismert büntetőeljárás során is óvadékot szabtak ki