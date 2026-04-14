Választás 2026Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Tibor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Milliókat ajánlott a Váci úti gázoló, hogy elkerülje a letartóztatást

bíróság
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 19:25
kényszerintézkedésügyvédletartóztatás
30 millió forintot ajánlott fel az a török sofőr, aki a gyanú szerint 2 ember halálát okozta a Váci úti horrorbalesetben. A bíróság úgy látta, ő nem fizethet óvadékot. Ennek persze az oka is megvan.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Mint azt a Bors megírta, a bíróság annak ellenére is letartóztatott egy török állampolgárságú férfit, hogy 30 millió forintos óvadékot ajánlott fel. A 25 éves sofőr a gyanú szerint felelősségre vonható azért a Váci úton bekövetkezett balesetért, amelyben 5 autó összeütközött, egy pedig lezuhant a felüljáróról. A karambol következtében 2 ember meghalt.

Az óvadék a letartóztatás kiváltására szolgál
Nem mindenkinek jár az óvadékfiuzetés lehetőssége  
Fotó: BRFK

De mi is az óvadék lényege? Borbély Zoltán ügyvéd a Borsnak elmondta: alapvetően egy kényszerintézkedést kiváltó lehetőség.

Leggyakrabban a letartóztatás elkerülése érdekében a gyanúsított, illetve ügyvédje kérvényezi az óvadék kiszabását. A bíróság rendszerint ezt egy olyan összegben határozza meg, amely elvesztése komoly hátrányt jelent a felajánlónak. A felajánló bárki lehet, nem csak a gyanúsított

 – magyarázta a jogász.

Az óvadéknak nincs felső határa, vagyis az elkövető vagyoni helyzetét figyelembe véve állapítják meg a mértékét. Ez azt jelenti, hogy egy dúsgazdag üzletember esetében akár milliárdos nagyságrendű is lehet.

Fontos tudni, hogy amennyiben az óvadék kifizetése esetében is fennáll a bűnismétlés és/vagy a szökés-elrejtőzés veszélye, a bíróság végzéssel elutasítja az óvadékot

 – szögezte le Borbély Zoltán, és hozzátette, hogy amennyiben a terheltnek lehetősége van külföldre távozni, ritkán engedik az óvadékot.

Az óvadékot a védőügyvéd ajánlja fel, a sorsáról pedig a nyomozási bíró dönt. Az óvadék visszaadása akkor esedékes, ha a letartóztatásnak nincs oka. Jellemzően akkor, amikor a terheltet jogerősen elítélik vagy felmentik. Ebből következik, hogy az óvadéknak nincs köze az elkövető bűnösségéhez.

Magyarországon több ismert büntetőeljárás során is óvadékot szabtak ki

  • 2004-ben a K&H-ügyben Garamszegi Gábort 30, Rejtő E. Tibort pedig 10 millió forintos óvadékért helyezték házi őrizetbe.
  • A Fenyő-gyilkosságért, 2025-ben mint felbujtót elítélt Gyárfás Tamás esetében a bíróság 2018-ban 200 millió forintban állapította meg az összeget. A letartóztatott elhagyhatta a börtönt, de bűnügyi felügyelet alá került.
  • 2016-ban a költségvetési csalás, vesztegetés és egyéb bűncselekmények miatt letartóztatásban levő Vizoviczki László 250 millió forintot fizetett azért, hogy kiengedjék a letartóztatásból és házi őrizetbe kerüljön.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
