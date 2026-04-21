Gyászol az Országos Mentőszolgálat, szeretett kollégájuk hunyt el

Megannyi élet megmentéséhez járul hozzá az Országos Mentőszolgálat, akik most hű és szeretett bajtársukat gyászolják. A hősök szíve is néha fekete fátylat ölt, most Berta Béla kollégájuktól vesznek őszinte búcsút.

Elhunyt az Országos Mentőszolgálat kollégája

„Mély fájdalommal búcsúzunk Berta Béla bajtársunktól, aki közel négy évtizeden keresztül állt az Országos Mentőszolgálat kötelékében” - írta bejegyzésében a Mentőszolgálat.

Hozzátették, hogy Béla pályafutása során dolgozott a Róbert Károly körúti Bázison, a Markó utcai Központi Mentőállomáson, valamint a Pesterzsébet és Pestlőrinc Mentőállomáson is.

Mentőápolóként és mentésirányítóként is fáradhatatlanul végezte hivatását, szakmai alázatát pedig mi sem bizonyítja jobban, minthogy hétvégéit gyakran mozgóőrségben töltötte, ahol sportpályák, koncertek és rendezvények egészségügyi biztonságára ügyelt.

Számára a mentés nem csupán munka, hanem életét jelentő hivatás is volt. Ez az elkötelezettség nyugdíjazása után sem lankadt, később betegszállítás-irányítóként tért vissza az Országos Mentőszolgálathoz, emellett pedig számos televíziós produkció és nyilvános esemény háttérfolyamatait segítette egészségügyi szakértelmével. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak, a hozzátartozóknak és minden gyászoló bajtársnak

- zárták soraikat.