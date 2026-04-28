Nyomkövető buktatta le a kecskeméti tolvajt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 06:46
Gyors zsákmányszerzés, azonnali bukás: egy férfi lecsapott egy kisfiú hátizsákjára az iskola közelében, csakhogy nem számolt azzal, hogy végig szemmel tartják. A rendőrök perceken belül elfogták.

Április 25-én délután egy 9 éves kisfiú az egyik kecskeméti iskola mellett hagyta hátizsákját és kabátját egy padon, miközben a közeli játszótéren játszott barátaival. Bár az édesanyja időnként ránézett a holmikra, valakinek mégis sikerült meglovasítania azokat – írja a police.hu.

A rendőrök perceken belül elfogták.
 A rendőrök perceken belül elfogták.  Fotó: Gé / MW  (Képünk illusztráció)

A család azonnal értesítette a rendőröket, és egy döntő információt is átadtak: a hátizsákban nyomkövető működött. A jel ekkorra már több utcával arrébb mutatta a táska helyét, így a járőrök azonnal elindultak a megadott pontra.

A technológia gyors eredményt hozott: rövid időn belül azonosították és megtalálták az elkövetőt, egy 47 éves férfit. Elfogták, majd lopás gyanúja miatt kihallgatták. A férfi beismerte a bűncselekményt, és a kisfiú minden holmiját visszaadta.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu