Nyomkövető buktatta le a kecskeméti tolvajt

Április 25-én délután egy 9 éves kisfiú az egyik kecskeméti iskola mellett hagyta hátizsákját és kabátját egy padon, miközben a közeli játszótéren játszott barátaival. Bár az édesanyja időnként ránézett a holmikra, valakinek mégis sikerült meglovasítania azokat – írja a police.hu.

A rendőrök perceken belül elfogták. Fotó: Gé / MW (Képünk illusztráció)

A család azonnal értesítette a rendőröket, és egy döntő információt is átadtak: a hátizsákban nyomkövető működött. A jel ekkorra már több utcával arrébb mutatta a táska helyét, így a járőrök azonnal elindultak a megadott pontra.

A technológia gyors eredményt hozott: rövid időn belül azonosították és megtalálták az elkövetőt, egy 47 éves férfit. Elfogták, majd lopás gyanúja miatt kihallgatták. A férfi beismerte a bűncselekményt, és a kisfiú minden holmiját visszaadta.