Saját ágyából tűnt el az édes kislány - Nagy erőkkel keresi a rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 05:30
Az 5 éves Sharon egyszerűen köddé vált a saját szobájából. Az egész világ az eltűnt kislány sorsáért aggódik, miután kiderült, hogy egy nemrég szabadult, erőszakos múltú férfi is képbe került az ügyben.
A rémálom április 25-én éjjel, nem sokkal fél tizenkettő után kezdődött a Marshall Court-i táborban. A kislányt, Sharont, édesanyja fektette le, ám amikor később benézett hozzá, a gyereket már sehol sem találta. Az ablakok és az ajtók nyitva álltak, az eltűnt kislány nyomát pedig elnyelte a sötét éjszaka.

Hatalmas erőkkel zajlik a hajtóvadászat, de az eltűnt kislány utáni nyomozás egyelőre falakba ütközik
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Megnézték a hálószobában, ahol lennie kellett volna, de nem volt ott. Az anyja ment be hozzá, ő hívta a rendőrséget is

– nyilatkozta megtörten Michael Ordelman nyomozó.

A hatóságok azonnal hajtóvadászatot indítottak. Lovas rendőrök, kutyás egységek, helikopterek és drónok fésülik át a környéket, de egyelőre semmi nyomot nem találtak. A helyzetet nehezíti, hogy a ház melletti folyóparton egy kisgyerek könnyen eltévedhet, ám a rendőrség szerint itt sokkal többről van szó, mint egy egyszerű kóborlásról.

Szökésben az ex-fegyenc: Vele lehet az eltűnt kislány?

A nyomozók látókörébe egy 47 éves férfi, Jefferson Lewis került. A férfi, aki nemrég szabadult a börtönből és korábban családon belüli erőszak miatt ült, a kislány eltűnésekor éppen a családnál vendégeskedett, annak ellenére, hogy nem állt velük közeli rokonságban. Lewis a kislánnyal egy időben tűnt el, és azóta sem adott magáról életjelt.

Úgy hisszük, Sharont elrabolták, és Lewis úr információkkal szolgálhatna nekünk. Ő az egyik utolsó ember, aki a helyszínen volt, és azóta sem jelentkezett a rendőrségen

– jelentette ki Mark Grieve parancsnok. 

A parancsnok hozzátette: „Mivel ő és Sharon nagyjából ugyanabban az időben tűntek el, ez rendkívül gyanús körülmény.”

A rendőrség szinte biztos abban, hogy bűncselekmény történt

A rendőrség nem zárja ki az idegenkezűséget, sőt, egyre biztosabbak benne, hogy bűncselekmény történt. A környéken élők közül többen is eltűntek a táborból a kislány után, ami tovább fokozza a félelmet. A hatóságok minden apró információért könyörögnek a lakosságtól, hátha valaki látta a sötétkék pólót és fehér csíkos alsót viselő Sharont vagy a gyanús férfit.

A keresés jelenleg is gőzerővel folyik, Ausztrália egy emberként imádkozik az ötéves kislányért, miközben a rendőrség versenyt fut az idővel, hogy még azelőtt megtalálják, mielőtt túl késő lenne – írja a People magazin.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
