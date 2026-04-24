Nagy erőkkel keresték az eltűnt férfit: ami ezután történt, mindenkit sokkolt

A felesége jelentette be egy idős férfi eltűnését Somogybabodon, aki után ezt követően nagy erőkkel indult meg a keresés: a rendőrök és az életmentők is kutattak utána. A 70 év körüli férfinak csütörtökön este veszett nyoma: a hírek szerint a helyszínen a gyalogos, kutyás és járműves rendőri egységek munkáját egy terepjáróval, valamint hőkamerás drónnal segítették.
Bár az eltűnések kapcsán, sajnálatos módon, gyakoriak a tragikus végkimenetelek, ezúttal egy szerencsés esetről számolhatunk be: az idős férfi végül épségben megkerült.
A SONLINE információi szerint az eltűnéshez egy családi nézeteltérés vezetett, majd ezután a 70 év körüli férfi egészen a szomszéd településig gyalogolt, ahol aztán meggondolta magát és egyszerűen hazament, miközben sokan keresték.
