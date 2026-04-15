Centiken múlt a miskolci vonatkatasztrófa: Megvadult busz vágtatott utasok nélkül a sínek felé a Tesconál

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 17:03
Az elszabadult, üres autóbusz a vasúti sínek felé vette az irányt, ahol nem sokkal később egy vonat is felbukkant; a baleset miatt jelenleg teljes útlezárás van érvényben a Mésztelep utca környékén.
Szerda délután, fél kettő magasságában egy menetrend szerint közlekedő autóbusz sofőr és utasok nélkül csapódott korlátnak Miskolcon, a Mésztelep utca és a Miskolctapolcai út kereszteződésében, az avasi Tesconál. A baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani!

Sofőr nélkül gurult el a menetrend szerinti autóbusz Miskolc egyik legforgalmasabb csomópontjánál
Fotó: Vajda János / Boon.hu

A miskolci buszbaleset részletei

Helyszíni információk szerint a buszsofőr műszaki problémát észlelt, ezért megállította a járművet és mindenkit leszállított, majd ő maga is leszállt. Mivel a jármű vélhetően nem volt megfelelően rögzítve, elkezdett lefelé gurulni. Átugratott a padkán, át a kereszteződésen, majd letarolta a korlátot, és a bozótban állt meg a vasút fölött, orrával a levegőben. Pont nem sokkal ezután jött a vonat, amely ezen a pályaszakaszon csak ritkán jár.

Ha az autóbusz nagyobb lendületet tud venni a becsapódás előtt, feltételezhető, hogy a síneken landol, és úgy érkezik a vonat.

Műszaki hiba miatt történt az anyagi káros baleset fél 2 körül, a Mésztelep utcánál. Nem sérült meg senki, a műszaki mentés ideje alatt semelyik irányból nem lehet áthaladni az érintett útszakaszon

nyilatkozta a Boon.hu-nak Zupkó Jázmin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
