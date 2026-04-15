Centiken múlt a miskolci vonatkatasztrófa: Megvadult busz vágtatott utasok nélkül a sínek felé a Tesconál

Szerda délután, fél kettő magasságában egy menetrend szerint közlekedő autóbusz sofőr és utasok nélkül csapódott korlátnak Miskolcon, a Mésztelep utca és a Miskolctapolcai út kereszteződésében, az avasi Tesconál. A baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani!

Sofőr nélkül gurult el a menetrend szerinti autóbusz Miskolc egyik legforgalmasabb csomópontjánál

Fotó: Vajda János / Boon.hu

A miskolci buszbaleset részletei

Helyszíni információk szerint a buszsofőr műszaki problémát észlelt, ezért megállította a járművet és mindenkit leszállított, majd ő maga is leszállt. Mivel a jármű vélhetően nem volt megfelelően rögzítve, elkezdett lefelé gurulni. Átugratott a padkán, át a kereszteződésen, majd letarolta a korlátot, és a bozótban állt meg a vasút fölött, orrával a levegőben. Pont nem sokkal ezután jött a vonat, amely ezen a pályaszakaszon csak ritkán jár.

Ha az autóbusz nagyobb lendületet tud venni a becsapódás előtt, feltételezhető, hogy a síneken landol, és úgy érkezik a vonat.

Műszaki hiba miatt történt az anyagi káros baleset fél 2 körül, a Mésztelep utcánál. Nem sérült meg senki, a műszaki mentés ideje alatt semelyik irányból nem lehet áthaladni az érintett útszakaszon

– nyilatkozta a Boon.hu-nak Zupkó Jázmin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.