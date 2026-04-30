Tragédia a gyártócsarnokban: acélkonstrukció zúzta halálra a férfit

Tragédia történt a Komáromi járáshoz tartozó Gútán egy gyártócsarnokban.

Martin Mada, a nyitrai munkaügyi felügyelőség igazgatója beszámolója alapján: egy egytonnás acélkonstrukciót akartak áthelyezni, amikor a rögzítőkötél elszakadt, a szerkezet pedig egy 57 éves férfire zuhant.

A férfit a helyszínre érkező tűzoltók szabadították ki a súlyos acélszerkezet alól, majd átadták a mentőknek. A mentősök azonnal megkezdték az újraélesztését, azonban a férfi sérülései olyan súlyosak voltak, hogy már nem tudtak segíteni rajta.

A baleset után a munkaügyi felügyelőség kihallgatta a vállalatot, valamint rögzítette a bizonyítékokat. Emellett vizsgálják a tragédia pontos körülményeit és a munkavédelmi előírások betartásának szintjét a munkaterületen. Az ügyben a rendőrség halálokozás miatt indított eljárást - írja a Paraméter.