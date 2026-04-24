Friss hírek érkeztek a Morrison's 2 gyilkosság ügyében: vádat emeltek A. László ellen

Nemrég érkezett a bejelentés, hogy a Fővárosi Főügyészség vádat emelt és börtönbüntetést indítványozott az ellen a férfi ellen, aki egy belvárosi szórakozóhelyen, a Morrison's 2-ban halálos erejű ökölcsapásokkal bántalmazta áldozatát. A tragédia még tavaly év végén történt: ekkor a vádlott, A. László egy szóváltást követően kétszer megütötte a sértettet, Gábort, ami a fiatal férfi halálát okozta.

Friss hírek érkeztek a Morrison's 2 gyilkosság ügyében

A Fővárosi Ügyészség közleménye szerint a 39 éves, erdélyi férfi 2025. november 29-én, este, már ittasan érkezett az V. kerület, Szent István körúton lévő szórakozóhelyre, ahol ezután tovább ivott. A férfi később a szórakozóhely dohányzásra kijelölt udvarán keveredett rövid szóváltásba a baráti társaságával tartózkodó sértettel, Gáborral, majd ezt követően közelről ököllel nagy erővel megütötte a vele szemben álló, a saját kezeit a háta mögött összekulcsolva tartó fiatalember arcát. Az ütés erejétől Gábor elvesztette az egyensúlyát, és összegörnyedt. A. László ekkor még közelebbről, az öklével ismét nagy erővel megütötte áldozata állát, aki ennek következében eszméletét vesztette és a térkőburkolatra zuhant.

A szórakozóhely egészségügyi dolgozója megkezdte ugyan Gábor szakszerű ellátását, majd a helyszínre hamarosan kiérkező mentők a fiatal férfit kórházba szállították, az életét azonban már nem lehetett megmenteni. A halálos sérüléseket a nagy erejű ökölütések okozták.

A Fővárosi Főügyészség az eset minden körülményét mérlegelve a vádlottat emberölés bűntettével vádolta meg a bírósághoz a mai napon benyújtott vádiratában. A főügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta, és annak megállapítását, hogy a férfi nem bocsátható feltételes szabadságra. Emellett az ügyészség indítványozta, hogy a vádlott fizesse meg a nyomozás során felmerült, közel 1 millió forintos bűnügyi költséget.