Rettenetes: megkéseltek egy férfit a nyílt utcán

Megkéseltek egy férfit vasárnap reggel Hjdúszoboszlón egy dohánybolt előtt. A férfi szúrt sebekkel feküdt az üzlet előtt, mentők és a rendőrség is a helyszínre sietett.
Az eset vasárnap reggel történt Hajdúszoboszlón, amikor sikolyok és sziránák hangja csapott fel. A Luther utcában találtak egy földön fekvő férfire. A Haon információi szerint a férfi szúrt sebekkel feküdt egy dohánybolt előtt, akihez mentőt hívtak, valamint a rendőrséget is értesítették.
A lap megkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik a következőket mondták a késeléssel kapcsolatban:
A mentők egy férfit láttak el könnyebb szúrt, illetve vágott sérülések miatt, akit sebellátás után, stabil állapotban, azonnal baleseti osztályra szállítottak
- mondta Ménes Dávid regionális szóvivő, kiemelt állomásvezető mentőtiszt.
A rendőrök egy időre lezárták az érintett környéket - írja a haon.hu, ahol több képet is meglehet tekinteni a késelés helyszínéről.
