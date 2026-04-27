Rettenetes: megkéseltek egy férfit a nyílt utcán

Megkéseltek egy férfit vasárnap reggel Hjdúszoboszlón egy dohánybolt előtt. A férfi szúrt sebekkel feküdt az üzlet előtt, mentők és a rendőrség is a helyszínre sietett.

Fotó: Tóth Imre / Haon

Az eset vasárnap reggel történt Hajdúszoboszlón, amikor sikolyok és sziránák hangja csapott fel. A Luther utcában találtak egy földön fekvő férfire. A Haon információi szerint a férfi szúrt sebekkel feküdt egy dohánybolt előtt, akihez mentőt hívtak, valamint a rendőrséget is értesítették.

A lap megkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik a következőket mondták a késeléssel kapcsolatban:

A mentők egy férfit láttak el könnyebb szúrt, illetve vágott sérülések miatt, akit sebellátás után, stabil állapotban, azonnal baleseti osztályra szállítottak

- mondta Ménes Dávid regionális szóvivő, kiemelt állomásvezető mentőtiszt.

A rendőrök egy időre lezárták az érintett környéket - írja a haon.hu, ahol több képet is meglehet tekinteni a késelés helyszínéről.