Teljes a készültség: Késsel hadonászó férfi miatt kellett lezárni egy egyetemet

Egy férfiről érkezett a bejelentés, aki egy egyetem területén fenyegetőzött késeléssel. A rendőrség hamar a helyszínre érkezett, és az egyetem teljes területét lezárták. Végül két férfit állítottak elő.

Kés volt egy férfinál, állította a bejelentő

Késsel fenyegetőző alak miatt tört ki pánik az egyetemen

Feszült pillanatok uralkodtak a brit swindoni New Collage egyik kampuszán azután, hogy a rendőrséghez egy késes férfiről érkezett bejelentés. Az intézményhez helyi idő szerint délelőtt 11 óra magasságában érkeztek fegyveres rendőrök.

A helyszíni beszámolók alapján több rendőrautó is megjelent az intézménynél, miközben a rendőrség körüljárta az épület bejáratát. Az intézményben tartózkodók arról számoltak be, hogy azonnali lezárást rendeltek el, és azt az utasítást kapták, hogy maradjanak a helyükön.

A New Collage a Facebook.oldalán is megerősítette a történteket:

Jelenleg egy incidens kezelésén dolgozunk a Queens Drive-i kampuszunkon. A rendőrség a helyszínen van, és elővigyázatosságból lezárást rendeltünk el.

Két férfit találtak, kést azonban nem

A helyzet azután csillapodott le, miután a rendőrség két férfit állított elő. A két férfit és a környéket is átkutatták a rendőrök, kést azonban nem találtak. A helyi rendőrség szóvivője nyilatkozott az esettel kapcsolatban: „Ma, körülbelül 11 órakor érkeztünk a swindoni New College-hoz, miután bejelentés érkezett egy állítólagos késes férfiról. Két férfit előállítottunk, átvizsgálásuk során azonban nem került elő fegyver.” Az intézmény lezárását végül feloldotta a rendőrség miután mindent rendben találtak - írta a Mirror.