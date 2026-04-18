Szörnyű látvány az M7-esen, megbénult a közlekedés

Defektet kapott és a szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi Pázmándnál, az M7-es autópálya 41-es és 42-es kilométere közötti szakaszán, a Nagykanizsa felé vezető oldalon.

Baleset az M7-esen, egy sávon halad a forgalom

Fotó: Zalai hírlap

A váli önkormányzati tűzoltókat riasztották az esethez. A társhatóság is a helyszínen dolgozik. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom.

Nemcsak az M7-esen történt baleset

Két személyautó karambolozott Debrecenben, a Faraktár utcában, a Baross utca közelében. A helyi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanították az egyik járművet. Az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.