Máris megbénult a közlekedés Budapesten, a villamos sem tud haladni

Két gépkocsi ütközött össze a XI. kerületi Kosztolányi Dezső térnél, a Bartók Béla út és a Bocskai út kereszteződésében. A fővárosi hivatásos tűzoltók a mentőket is a baleset helyszínére kérték. A villamossíneken álló járművek miatt forgalmi akadály alakult ki - írja a Katasztrófavédelem.

Mentőt riasztottak a baleset helyszínére

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Baleset az M5-ösön is

Az M5-ös autópályán, Budapest felé baleset történt, Inárcs térségében. A 35-ös km-nél a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták - írja az Útinform.