Templomban csaptak fel a lángok, megrázó videó

Leégett egy görög-katolikus templom, s a lángok majdnem a földdel egyenlővé tették az épületet. A templomon felújítási munkálatokat végeztek, a helyiek úgy vélik, hogy a hegesztés során elpattant szikra okozhatta a katasztrófát.
Szinte porig égett egy templom az erdélyi Dióshalmon, ahol egy görög-katolikus templom kapott lángra. Az épületben hatalmas lángok csaptak fel, de úgy tudni szerencsére senki sem sérült meg. Az elmúlt napokban felújítási munkálatokat végeztek, a helyiek szerint a hegesztési munkálatból származó szikra okozta a tüzet, amely gyors tempóban terjedt szét az épületben.
A történtek sokkolták a Dióshalmon élőket, a helyiek nagyon várták, hogy befejeződjenek az építési munkálatok. A tűz pontos okát még vizsgálják - számolt be a Tények a tűzesetről.
