KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Péter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Templomban csaptak fel a lángok, megrázó videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 12:25
A helyiek szerint hegesztés okozta a bajt. Az épület majdnem teljesen leégett.

Leégett egy görög-katolikus templom, s a lángok majdnem a földdel egyenlővé tették az épületet. A templomon felújítási munkálatokat végeztek, a helyiek úgy vélik, hogy a hegesztés során elpattant szikra okozhatta a katasztrófát.

Tűz csapott fel egy görög-katolikus templomban Dióshalmon, amely majdnem teljesen leégett
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Leégett egy dióshalmi templomban

Szinte porig égett egy templom az erdélyi Dióshalmon, ahol egy görög-katolikus templom kapott lángra. Az épületben hatalmas lángok csaptak fel, de úgy tudni szerencsére senki sem sérült meg. Az elmúlt napokban felújítási munkálatokat végeztek, a helyiek szerint a hegesztési munkálatból származó szikra okozta a tüzet, amely gyors tempóban terjedt szét az épületben.

Még nem tudni a tűz pontos okát

A történtek sokkolták a Dióshalmon élőket, a helyiek nagyon várták, hogy befejeződjenek az építési munkálatok. A tűz pontos okát még vizsgálják - számolt be a Tények a tűzesetről.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
