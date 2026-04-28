Tűz ütött ki egy lakótelepi lakásban - bent égett egy férfi

Kedden életét vesztette egy férfi, miután egy nagyszebeni lakótelepi lakásban tűz ütött ki. A 65 éves férfi elszenesedett holttestét a tűzoltók találták meg.

A Szeben Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint egy kanapé kapott lángra, ezután a 30 négyzetméteres garzonlakás, illetve a lépcsőház is megtelt füsttel. A gyanú szerint egy cigarettából kihulló hamu okozta a halált követelő lakástüzet - számolt be róla a Maszol.

Az épületből összesen 21 személyt kellett evakuálni, közülük senki sem sérült meg.