Tűz ütött ki egy lakótelepi lakásban - bent égett egy férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 21:53
Evakuálni kellett az embereket az épületből. Kiderült mi okozhatta a tüzet a lakásban.

Kedden életét vesztette egy férfi, miután egy nagyszebeni lakótelepi lakásban tűz ütött ki. A 65 éves férfi elszenesedett holttestét a tűzoltók találták meg.

Halálos áldozatot követelt a lakástűz Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Életét vesztette egy férfi a kigyulladt lakásban

A Szeben Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint egy kanapé kapott lángra, ezután a 30 négyzetméteres garzonlakás, illetve a lépcsőház is megtelt füsttel. A gyanú szerint egy cigarettából kihulló hamu okozta a halált követelő lakástüzet - számolt be róla a Maszol.

Az épületből összesen 21 személyt kellett evakuálni, közülük senki sem sérült meg.

 

