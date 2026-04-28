Tűz ütött ki egy lakótelepi lakásban - bent égett egy férfi

Kedden életét vesztette egy férfi, miután egy nagyszebeni lakótelepi lakásban tűz ütött ki. A 65 éves férfi elszenesedett holttestét a tűzoltók találták meg.
A Szeben Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint egy kanapé kapott lángra, ezután a 30 négyzetméteres garzonlakás, illetve a lépcsőház is megtelt füsttel. A gyanú szerint egy cigarettából kihulló hamu okozta a halált követelő lakástüzet - számolt be róla a Maszol.
Az épületből összesen 21 személyt kellett evakuálni, közülük senki sem sérült meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.