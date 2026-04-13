Rémálommá vált a szundi: saját autójában rabolták el, majd halálba vitték a szupermarket előtt pihenő férfit

A nevadai sivatag közepén tragédia történt. Egy harmincas éveiben járó férfi úgy döntött, amíg női családtagja elintézi a hétvégi nagybevásárlást a helyi Walmartban, ő addig szundít egyet a járó motorú, fekete Hyundai Sonatában. Azt hitte, biztonságban van, de ez a tévedése az életébe került. Egy szemfüles, 50-es éveiben járó férfi ugyanis kiszúrta a járó motorú, nyitott autót, és azonnal lecsapott: a gátlástalan autórablás során még az sem zavarta, hogy valaki békésen alszik a kocsiban. Egyszerűen bepattant a volán mögé, és őrült módjára kifarolt a parkolóból.
A tolvaj menekülés közben ámokfutásba kezdett. Hatalmas sebességgel száguldott, amikor telibe kapott egy ezüstszínű kisbuszt. Az ütközéstől a vétlen jármű megpördült az úton, de a rablót ez sem állította meg: tovább tépett, amíg végül egy villanyoszlopnak, majd egy hatalmas sziklának csapódva állt meg a roncs.
A rendőrség döbbenetes részleteket közölt a szerencsétlen utas utolsó pillanatairól:
Az anyósülésen alvó férfi arra ébredt, hogy egy idegen gyakorlatilag elrabolta őt
– nyilatkozta a Las Vegas-i rendőrség hadnagya, Monique Rodriguez.
A brutális becsapódás során a kocsiban rekedt áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A másik autó utasai könnyebb sérülésekkel megúszták a találkozást, őket kórházba szállították.
A rendőrség szerint az elkövető és az áldozat nem ismerték egymást, a rabló egyszerűen kihasználta a kínálkozó alkalmat. A hadnagy hozzátette: a gyanúsított nem ma kezdte a bűnözést, kiterjedt bűnügyi múlttal rendelkezik. A rendőrök a férfit őrizetbe vették, és minden bizonnyal gyilkosság vádjával kell majd szembenéznie a bíróságon.
Az áldozat nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a tragédia emlékeztet mindenkit: egyetlen óvatlan pillanat, egy nyitva hagyott ajtó is elég ahhoz, hogy bekövetkezzen a legrosszabb – írja a People.
