Rémálommá vált a szundi: saját autójában rabolták el, majd halálba vitték a szupermarket előtt pihenő férfit

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 16:45
Egy férfi békésen szundikált az anyósülésen, amíg rokona vásárolt, ám egy gátlástalan bűnöző beugrott a kormány mögé és gázt adott. A száguldásnak brutális becsapódás vetett véget, a vétlen áldozatnak esélye sem volt a túlélésre.
A nevadai sivatag közepén tragédia történt. Egy harmincas éveiben járó férfi úgy döntött, amíg női családtagja elintézi a hétvégi nagybevásárlást a helyi Walmartban, ő addig szundít egyet a járó motorú, fekete Hyundai Sonatában. Azt hitte, biztonságban van, de ez a tévedése az életébe került. Egy szemfüles, 50-es éveiben járó férfi ugyanis kiszúrta a járó motorú, nyitott autót, és azonnal lecsapott: a gátlástalan autórablás során még az sem zavarta, hogy valaki békésen alszik a kocsiban. Egyszerűen bepattant a volán mögé, és őrült módjára kifarolt a parkolóból.

A gátlástalan autórablás pillanatok alatt tragédiába torkollott: a Hyundai roncsaiból esélye sem volt élve kijutni a vétlen áldozatnak Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Vérfürdőbe torkollott az autórablás

A tolvaj menekülés közben ámokfutásba kezdett. Hatalmas sebességgel száguldott, amikor telibe kapott egy ezüstszínű kisbuszt. Az ütközéstől a vétlen jármű megpördült az úton, de a rablót ez sem állította meg: tovább tépett, amíg végül egy villanyoszlopnak, majd egy hatalmas sziklának csapódva állt meg a roncs.

A rendőrség döbbenetes részleteket közölt a szerencsétlen utas utolsó pillanatairól:

Az anyósülésen alvó férfi arra ébredt, hogy egy idegen gyakorlatilag elrabolta őt

– nyilatkozta a Las Vegas-i rendőrség hadnagya, Monique Rodriguez.

Esélye sem volt a menekülésre

A brutális becsapódás során a kocsiban rekedt áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A másik autó utasai könnyebb sérülésekkel megúszták a találkozást, őket kórházba szállították.

A rendőrség szerint az elkövető és az áldozat nem ismerték egymást, a rabló egyszerűen kihasználta a kínálkozó alkalmat. A hadnagy hozzátette: a gyanúsított nem ma kezdte a bűnözést, kiterjedt bűnügyi múlttal rendelkezik. A rendőrök a férfit őrizetbe vették, és minden bizonnyal gyilkosság vádjával kell majd szembenéznie a bíróságon.

Az áldozat nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a tragédia emlékeztet mindenkit: egyetlen óvatlan pillanat, egy nyitva hagyott ajtó is elég ahhoz, hogy bekövetkezzen a legrosszabb – írja a People.

 

