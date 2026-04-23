Kivégzik a szörnyet, aki brutálisan megölt egy 4 éves kislányt és édesanyját

halálos ítélet
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 19:10
A férfi egy rokona barátnőjét végezte ki brutálisan és nem kegyelmezett a nő kislányának sem.

Halálos injekcióval végzik ki azt a floridai férfit, akit egy nő és négyéves lánya meggyilkolása miatt ítéltek el. A halálos ítélet végrehajtásának időpontját a hatóságok már kijelölték.

A 47 éves Richard Knightot május 21-én végzik ki a Florida State Prison területén, miután Ron DeSantis aláírta a halálos ítélet végrehajtásáról szóló dokumentumot – írja az Origo.

A férfit a 2000-ben elkövetett kettős gyilkosság miatt ítélték el. Az ügyészség szerint Knight összeveszett rokona barátnőjével, majd a vita után konyhai késeket ragadott, és rátámadt az alvó nőre, miközben annak kislánya mellette feküdt.

A bírósági iratok szerint a nőt több mint húsz alkalommal megszúrta, főként a nyakán, de mellkason és háton is súlyos sérüléseket szenvedett. A szakértők szerint a nő megpróbált védekezni, a helyszínen „véres dulakodás” nyomait rögzítették.

A férfi ezt követően a gyermeket is megölte: a négyéves kislányt megfojtotta, majd többször megszúrta. A hatóságok a gyilkosságot különösen kegyetlennek minősítették.

A bíróság 2007-ben mondta ki az ítéletet, miután az esküdtszék egyhangúlag a halálbüntetés mellett döntött. Knight védői azóta több alkalommal is fellebbeztek, de eddig minden próbálkozásuk sikertelen volt.

Florida az utóbbi időben jelentősen felgyorsította a kivégzések végrehajtását: tavaly rekordot döntöttek, 19 elítéltet végeztek ki. Jogvédő szervezetek ugyanakkor továbbra is aggályokat fogalmaznak meg a halálbüntetés alkalmazásával kapcsolatban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu