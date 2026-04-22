"A baj az, hogy sehol sem találnak semmit" – máig rejtély, mi okozza Józsika pokoli tüneteit

Marcsi fia, Józsika 34 éves. Halmozottan sérült, szellemi és testi fogyatékossággal él. Hónapok óta kálváriát járnak, mert a fiatalembert krónikus hasmenés gyötri, a diagnózis viszont mindmáig nem született meg. Az aggódó édesanya - aki egyébként műlábbal él - egyik osztályról a másikra viszi fiát, miközben egyre fogy az ereje és a pénze is. A drága gyógyszerek, a pelenka, az éjszakai taxik és az albérlet költségei pillanatok alatt felemésztik a havi jövedelmüket. A legnehezebb azonban a bizonytalanság és a mindennapi szenvedés, amelyet anya és fia együtt élnek át.

Marcsi és fia, Józsika, akinek az életét megkeseríti a krónikus hasmenés Fotó: családi album

Krónikus hasmenéssel járják a kórházakat

A szegedi édesanya végső elkeseredésében a nyilvánossághoz fordult: a TikTokon szinte naponta oszt meg videókat, és a Facebookon is beszámol a történtekről. Lelki támaszt keres, és talán reméli azt is, hogy annyi évnyi önzetlen segítség után, amit más fogyatékkal élőknek nyújtott, most valaki végre rajtuk is segít. Az elmúlt időszak mind anyagilag, mind mentálisan felőrölte őket, és a legfájdalmasabb, hogy még mindig nincs válasz, nincs kapaszkodó.

Infektológia, sürgősségi, belgyógyászat, már szinte mindenhol jártunk. A baj az, hogy sehol sem találnak semmit, és mivel sérült, sokszor borzalmasan korlátozzák, nehogy bajt okozzon. Azt hiszik, veszélyes lehet, pedig nem olyan a fiam. Volt, ahol lekötözték, még a mellkasát is leszorították egy lepedővel. Szörnyű így látni a gyermekemet

– meséli megtörten Doszkocs Mária, Józsika édesanyja.

Józsika mindenben édesanyja segítségére szorul

Józsika kedves, mosolygós fiatalember. Lehetett volna egészséges is, de a születésekor majdnem leesett, az utolsó pillanatban kapták el, és közben megsérült a feje. Józsika nem beszél, pelenkás és etetni kell. Mindenben az édesanyja segítségére szorul.

Marcsi és fia otthon, boldogan Fotó: családi album

Marcsi négy gyermeket nevelt fel, közülük csak Józsika beteg. Az édesanya élete tele van tragédiákkal: egy vonatbalesetben elvesztette a lábát, azóta műlábbal él. Gyermekei apja bántalmazta a családot, ezért Marcsi úgy döntött, egyedül folytatja az életet a gyerekeivel, de nem volt egyszerű. Később újra párra talált, de a családi házukat is elvesztették, albérletbe kényszerültek. Két évvel ezelőtt újabb csapás érte őket: Marcsi elvesztette a párját, aki súlyos betegségben szenvedett. Az asszony hosszú ideig ápolta őt, minden erejét beleadva, végül a karjaiban hunyt el a férfi, akit szeretett. Azóta ketten maradtak Józsikával egy harmadik emeleti lakásban.