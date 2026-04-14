Nem volt pénze buszjegyre, ezért inkább elkötött egy autót az italozás után

Ittas sofőrt kapcsolt le a rendőrség, miután Szolnokon lopott autóval hajtott.

Ittas sofőrt kapott el a rendőrség (fotó: Rendőrség)

Azzal védekezett az ittas sofőr: csak haza akart jutni

Április 10-én éjfél után került egy tiszapüspöki lakos bajba, amikor a szolnoki buszpályaudvarnál egy járó motorral hagyott autóba ült be, majd elhajtott vele, miközben annak tulajdonosa egy üzletben tartózkodott. A rendőrség üldözőbe vette, a férfi pedig végül Tápiószele térségében balesetet szenvedett, amely során sérüléseket is szerzett. Elfogása után alkoholszondája pozitív lett. A Szolnoki Rendőrkapitányságon állították elő, ahol járművezetés ittas állapotban vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A 35 éves tettes elmondta, hogy nem volt elég pénze hazajutni, ezért vitte el az autót - ennek ellenére az ellenkező irányba indult el.

A férfinak nem volt érvényes jogosítványa sem, így most engedély nélküli vezetés miatt is felelnie kell. A bíróság már el is rendelte a letartóztatását - írja a Rendőrség.