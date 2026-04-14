Választás 2026Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Tibor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem volt pénze buszjegyre, ezért inkább elkötött egy autót az italozás után

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 09:10
A részeg férfinak az sem tűnt fel: másik irányba indult el a lopott kocsival, mint amerre lakott.
CJA
A szerző cikkei

Ittas sofőrt kapott el a rendőrség

Azzal védekezett az ittas sofőr: csak haza akart jutni

Április 10-én éjfél után került egy tiszapüspöki lakos bajba, amikor a szolnoki buszpályaudvarnál egy járó motorral hagyott autóba ült be, majd elhajtott vele, miközben annak tulajdonosa egy üzletben tartózkodott. A rendőrség üldözőbe vette, a férfi pedig végül Tápiószele térségében balesetet szenvedett, amely során sérüléseket is szerzett. Elfogása után alkoholszondája pozitív lett. A Szolnoki Rendőrkapitányságon állították elő, ahol járművezetés ittas állapotban vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A 35 éves tettes elmondta, hogy nem volt elég pénze hazajutni, ezért vitte el az autót - ennek ellenére az ellenkező irányba indult el.

A férfinak nem volt érvényes jogosítványa sem, így most engedély nélküli vezetés miatt is felelnie kell. A bíróság már el is rendelte a letartóztatását - írja a Rendőrség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
