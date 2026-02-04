Dráma Sülysápon: kisgyermekkel együtt lopott el egy autót a tolvaj

Autót akart lopni Sülysápon egy tolvaj, ugyanakkor akaratlanul egy gyermeket is elrabolt vele együtt.

Gyermekkel együtt lopott autót a tolvaj

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Gyerekkel együtt kötötte el a kocsit a sülysápi tolvaj

Egy bölcsőde előtt állt az autó, amelyben a tulajdonos nagyobbik gyermeke ült, míg anyukája a kisebbik gyermeket az intézménybe vitte be. Amikor az anyuka pár perc múlva visszatért a parkolóba, az autónak nyoma sem volt, a tolvaj a gyermekkel együtt vitte el a járművet. Az lopott autóval Úriig hajtott el az elkövető - itt megállt, a gyermeket kitette az út szélére, majd továbbhajtott, hogy elmeneküljön. A rendőrség rövid időn belül elfogta a tettest, majd Újszászról a Nagykátai Rendőrkapitányságra vitték.

A tolvaj ellen nagy értékre elkövetett lopás és kiskorú veszélyeztetése miatt indulhat eljárás.

Az esetről Horinka László, a település polgármestere számolt be, kiemelve: amellett, hogy egy rémisztő bűntény, ez az eset komoly figyelmeztetés minden szülő számára.

"Soha, semmilyen körülmények között ne hagyjuk a beindított gépkocsit őrizetlenül. És különösen: soha ne hagyjunk gyermeket egyedül az autóban – még „csak egy percre sem”. Ma szerencsénk volt. De az ilyen történeteknek nem mindig van szerencsés végük. Vigyázzunk a gyermekeinkre! Egymásra is!" - írta.