Hatalmas csattanás rázta meg a budapestieket, felborult egy autó a XV. kerületben

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy baleset történt a fővárosban, ugyanis teherautó és személygépkocsi karambolozott Budapest XV. kerületében, a Felsőkert utcában – mint kiderült, a baleset a Mélyfúró utca és a Külső Fóti út közötti szakaszon történt.
A katasztrófavédelem elárulta, hogy az ütközés következtében a személyautó felborult, a fővárosi hivatásos tűzoltóknak kellett kiemelniük a járműből egy embert, akit ezek után átadtak a mentőknek. Fontos tudni, hogy az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.