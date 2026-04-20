Hatalmas csattanás rázta meg a budapestieket, felborult egy autó a XV. kerületben

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy baleset történt a fővárosban, ugyanis teherautó és személygépkocsi karambolozott Budapest XV. kerületében, a Felsőkert utcában – mint kiderült, a baleset a Mélyfúró utca és a Külső Fóti út közötti szakaszon történt.

Mentőt kellett hívni / Illusztráció: Országos Mentőszolgálat

A katasztrófavédelem elárulta, hogy az ütközés következtében a személyautó felborult, a fővárosi hivatásos tűzoltóknak kellett kiemelniük a járműből egy embert, akit ezek után átadtak a mentőknek. Fontos tudni, hogy az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.