Élőhalottnak érezte magát: Sokkoló fotókon a nő, akinek a bőre darabokban hullott le a testéről

Amikor Rosemary Hook Londonba költözött, hogy megkezdje tanulmányait, még nem sejtette, hogy a brit főváros nem a karrierjét, hanem a kálváriáját hozza el. A fiatal nőt életét már kiskora óta megkeserítette az ekcéma, de ami a költözés után történt vele, arra senki nem készítette fel. A bőre váratlanul lángolni kezdett, majd ijesztő módon megvastagodott.

Így néz ki a pokol: az agresszív ekcéma és a gyógyszerfüggőség miatt Rosemary bőre cafatokban lógott Fotó: IrinaFoto

A bőröm helyenként megvastagodott, szinte olyan lett a textúrája, mint az elefánté, ugyanakkor hihetetlenül sérülékeny is volt

– emlékezett vissza a borzalmakra Rosemary. A helyzet annyira eldurvult, hogy a lány már az utcára sem mert kimenni, saját bevallása szerint úgy festett, mint egy földönkívüli.

Az ekcéma csak a kezdet volt: a gyógyszerfüggőség tette tönkre az életét

Rosemary kénytelen volt szembenézni a fájdalmas igazsággal: nem az ekcémája durvult el, hanem a teste mondott nemet a szteroidos krémekre, amiket három hónapos kora óta használt. Az orvosok által felírt szerek csapdába csalták a szervezetét. Amikor a tünetek súlyosbodtak, a teste vörösbe borult, a haja hullani kezdett, és az ágyból sem tudott kikelni.

Mély repedések voltak a bőrömön, és a legkisebb mozdulattól is szétrepedt vagy felszakadt a felszín, így még az öltözködés is iszonyú fájdalommal járt

– mesélte a lány.

A folyamatos hámlás, a vérző sebek és a váladékozó bőrfelületek miatt Rosemary nemcsak fizikailag, de mentálisan is az összeomlás szélére került. Hiába kért segítséget a háziorvosától, az csak legyintett, és még erősebb gyógyszereket – köztük egy kemoterápiánál használatos szert – írt fel neki.

Thaiföldig menekült a gyógyulásért

Amikor már minden remény elveszett, Rosemary rájött: ha Angliában marad, soha nem gyógyul meg. Tavaly decemberben Thaiföldre utazott, hogy egy speciális, úgynevezett plazmaterápián vegyen részt. Ez az eljárás a páciens saját vérét használja fel a szövetek regenerálására, és Rosemary szerint ez mentette meg az életét.

A kezelés azonban nem olcsó mulatság: alkalmanként közel 100 ezer forintba kerül, és a folyamat akár öt évig is eltarthat. A fiatal nő most az interneten gyűjt adományokat, hogy fedezni tudja a költségeket – írja a Daily Star.

Annyira megváltozott a küllemem, hogy olykor a saját arcomra vagy testemre sem ismertem rá. Ez pedig rettenetes szorongással töltött el, féltem elhagyni a házat, nem akartam, hogy bárki is meglásson

– vallotta be Rosemary, aki most abban bízik, hogy a hosszú és méregdrága kezelés után végre újra tükörbe nézhet.