Felfoghatatlan: Halálba vitte 77 éves édesanyját a részeg sofőr, majd ott hagyta

Vasárnap este az amerikai Wisconsin államban történt egy halált okozó baleset, amikor Casey Yiannackopoulos ittasan vezetett, miközben mellette últ 77 éves édesanyja. A részeg sofőr nem volt szerencsés, ittas vezetésének meg lett a következménye.
A baleset következtében a férfi édesanyja súlyosan megsérült, ám ahelyett, hogy segített volna édesanyjának, az ittas sofőr elmenekült a helyszínről.
Míg az idős nő haldoklott, majd belehalt sérüléseibe, addig a balesetet okozó férfi saját otthonuk padlásán rejtőzködött. A Tények megírta, hogy gondatlanságból elkövetett emberöléssel és közúti baleset okozásával vádolják. Állítólag a férfi azt mondta a rendőröknek, hogy ha tudta volna, hogy édesanyja meg fog halni, sokkal együttműködőbb lett volna.
