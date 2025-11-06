Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Felfoghatatlan: Halálba vitte 77 éves édesanyját a részeg sofőr, majd ott hagyta

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 12:17
A baleset után elmenekült a helyszínről. A részeg sofőr édesanyja nem élte túl.

Vasárnap este az amerikai Wisconsin államban történt egy halált okozó baleset, amikor Casey Yiannackopoulos ittasan vezetett, miközben mellette últ 77 éves édesanyja. A részeg sofőr nem volt szerencsés, ittas vezetésének meg lett a következménye.

Részeg sofőr miatt halt meg az édesanyja / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Balesetet okozott a részeg sofőr, meghalt az édesanyja

A baleset következtében a férfi édesanyja súlyosan megsérült, ám ahelyett, hogy segített volna édesanyjának, az ittas sofőr elmenekült a helyszínről.

Míg az idős nő haldoklott, majd belehalt sérüléseibe, addig a balesetet okozó férfi saját otthonuk padlásán rejtőzködött. A Tények megírta, hogy gondatlanságból elkövetett emberöléssel és közúti baleset okozásával vádolják. Állítólag a férfi azt mondta a rendőröknek, hogy ha tudta volna, hogy édesanyja meg fog halni, sokkal együttműködőbb lett volna.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
