Megúszták a börtönt a kollégiumi gyújtogatók - a családapa életét már senki sem adhatja vissza

Jogerős ítélet született a kollégiumi gyújtogatók ügyében. Mint arról a Bors is beszámolt, 2019. január 23-án három, 15 éves fiú úgy döntött, hogy feldobja a napját egy kis balhéval. Felvetették, hogy jó poén lenne felgyújtani valamit. Először egy plakátdarabot néztek ki tervük megvalósításához, de aztán jobbnak látták, ha emelnek a téten. Így esett a választásuk a Ráday utcai diákszállás, használaton kívüli bejáratához támasztott matracra.
A kollégiumi gyújtogatók arra nem számítottak, hogy a tűz továbbterjed.
Attila, Sándor és Armand egy közeli boltból beszerzett egy körömlakklemosót, hogy azzal öntsék le a felgyújtandó tárgyat. Az öngyújtót végül Attila használta, míg két barátja a testével takarta őt.
Mikor a fiúk látták, hogy a matrac lángol, elmenekültek a helyszínről. Az erős égés felforrósította a vasajtót, így az épületen belül lévő, éghető tárgyak is lángra kaptak. Az épületből 50 embernek sikerült kimenekülnie, de egy 4 gyermekes családapa életét vesztette.
A Fővárosi Törvényszék Attilát 2 év, 4 évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte gondatlanságból elkövetett közveszély okozásáért, két társát pedig 240, illetve 280 óra közmunkára, bűnsegédként elkövetett garázdaságért.
Az ügyészség az ítéletet túl enyhének tartotta, ezért fellebbezett a döntés ellen, és letöltendő szabadságvesztés kiszabását indítványozta a vádlottakra. Így került az ügy a Fővárosi Ítélőtáblára.
Az utolsó szó jogán mindhárom vádlott kinyilvánította, hogy sajnálja a történteket. Védőik elmondták, hogy az, hogy jó heccnek gondolták a gyújtogatást, fiatal korukkal magyarázható, azt pedig nem láthatták előre, hogy a vasajtón túl elhelyezett tárgyak szintén égni kezdenek.
A jogerős ítéletet szeptember 23-án hirdették ki. A büntetési tételeken végül nem változtattak. Az indoklásban szerepelt, hogy a fiúk a matrac megsemmisítésénél nem kívántak nagyobb kárt okozni.
