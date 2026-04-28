Lőszereket és fegyvert találtak egy férfinál Röszkén

A tájékoztatás szerint a pénzügyőrök egy belépésre jelentkező, francia rendszámú személyautó sofőrjének csomagjait vizsgálták át.

A látható helyre tett, az autó csomagtartójában és az utastérben található hátizsákokban a szokásos útiholmik mellett ötven darab 9x19 mm-es Parabellum lőszert és szétszerelve egy Springfield Armory XD típusú maroklőfegyver találtak – közölte az MTI. – A személyautó vezetője elismerte, hogy az általa szállított pisztoly és a hozzá tartozó lőszerek az övéi; a fegyver típusa az Egyesült Államokban a rendőrség és más bűnüldöző szervek körében elterjedt.

A gépjármű vezetője ellen a NAV munkatársai az ország területére működőképes lőfegyver engedély nélküli behozatalának, átszállításának, kivitele bűntettének megalapozott gyanúja miatt tettek feljelentést.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy Magyarországra kizárólag tartási- és szállítási engedéllyel szabad lőfegyvert, hozzá tartozó alkatrészt, valamint lőszert behozni, kivinni, illetve átszállítani.