Lőszereket és fegyvert találtak egy férfinál Röszkén

lőfegyver
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 13:25 / FRISSÍTÉS: 2026. április 28. 13:51
navröszkei határátkelőhely
Egy félautomata pisztolyt és ötven darab lőszert találtak a pénzügyőrök egy török férfinál Röszkén - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság kedden az MTI-t.

A tájékoztatás szerint a pénzügyőrök egy belépésre jelentkező, francia rendszámú személyautó sofőrjének csomagjait vizsgálták át.

A gépjármű vezetője ellen a NAV munkatársai többek közt az ország területére működőképes lőfegyver engedély nélküli behozatalának gyanúja miatt tettek feljelentést.
Fotó:  Zalai hírlap

A látható helyre tett, az autó csomagtartójában és az utastérben található hátizsákokban a szokásos útiholmik mellett ötven darab 9x19 mm-es Parabellum lőszert és szétszerelve egy Springfield Armory XD típusú maroklőfegyver találtak – közölte az MTI. – A személyautó vezetője elismerte, hogy az általa szállított pisztoly és a hozzá tartozó lőszerek az övéi; a fegyver típusa az Egyesült Államokban a rendőrség és más bűnüldöző szervek körében elterjedt.

A gépjármű vezetője ellen a NAV munkatársai az ország területére működőképes lőfegyver engedély nélküli behozatalának, átszállításának, kivitele bűntettének megalapozott gyanúja miatt tettek feljelentést.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy Magyarországra kizárólag tartási- és szállítási engedéllyel szabad lőfegyvert, hozzá tartozó alkatrészt, valamint lőszert behozni, kivinni, illetve átszállítani.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
